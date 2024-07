Tartu korvpallimeeskond sõlmis lepingu ameeriklasest ääremängijaga

Tartu Ülikooli Maks & Moorits korvpallimeeskonna komplekteerimine on jõudmas lõpusirgele ja pikkade osakonda lisandus suure ääre ja tsentri positsioonil mängiv ameeriklane Jalen Henry.

28-aastase Jalen Henry karjäär on olnud klubiderohke ning mees on mänginud Prantsusmaa, Soome, Tšehhi, Portugali, Küprose, Šveitsi ja Ungari klubide eest. Terve eelmisel hooajal Ungari liigas Budapesti Honved Se ridades kaasa teinud Henry kogus 34 mänguga keskmiselt 13,3 punkti ja 8,2 lauapalli. Sarnaselt korralikud punktide ja lauapallide näitajad on ta kokku saanud pea kõikides oma meeskondades.

203 cm pikkune ääremängija Jalen Henry tahab end uutes liigades proovile panna. "Mul algab profina seitsmes hooaeg ja ma olen väga rõõmus, et saan seda teha Tartus mängides nii Eesti-Läti liigas kui ENBL sarjas. Ma olen tiitlite järgi näljane ja tahan aidata ühe Tartusse tuua. Loodan, et mu kogemus ja oskused on meeskonnale abiks ja saan pakkuda fännidele head emotsiooni," sõnas Henry.

Meeskonna spordidirektor Janar Talts selgitas pikkade osakonna komplekteerimist. "Jalen Henry toob meile loodetavasti juurde mitmekülgsust ja liikuvust. Ta on kogemustega mängija ja end proovile pannud erinevates liigades. Oleme sel hooajal pikkade osakonnale natuke teistmoodi lähenenud – võibolla küll sentimeetrites kaotanud, aga rõhku pannud sellele, et mängijad oleks liikuvad ja agressiivsed ning vajadusel ka eemalt ohtlikud. Henry peaks kõik need tingimused täitma ja olema meeskonnale hea täiendus," sõnas Talts.

Tartu meeskonnas mängivad algaval hooajal tagamängijad Martin Paasoja, Rain Veideman, Rando Roos, Markus Heinakroon ja Oliver Pere ning pikkade osakonnas lisaks Henryle egiptlane Omar El-Sheikh, Rauno Nurger, Karl Johan Lips, Erki Urvik ja Karl Gustav Jurtšenkoga. Meeskonna peatreener on Aivar Kuusmaa ja abitreener Toomas Kandimaa. Meeskond alustab ühistreeningutega 12. augustil.