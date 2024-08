Noor austraallane edutati Alpine'i põhisõitjaks

Alpine'i vormel-1 meeskond teatas, et tiimi reservpiloodist Jack Doohanist saab järgmisel hooajal põhisõitja.

21-aastane austraallane asendab prantslast Esteban Oconi, kes hakkab uuest hooajast sõitma Haasis.

"Jackist saab esimene Alpine'i piloot, kes edutatakse akadeemiast põhisõitja kohale. Seega see on erakordselt meeldiv uudis nii meeskonnale kui ka meie noortele pilootidele," kommenteeris Alpine'i tiimijuht Oliver Oakes.

"Mina isiklikult töötasin Jackiga koos juba 2019. aastal, nii et ma olen väga hästi kursis, kui andeka ja potentsiaalika sõitjaga on tegemist. Ta on kulisside taga väga töökas ja kogu meeskond hindab tema pühendumust väga kõrgelt," lisas Oakes.

Tunamullu Alpine'i noorteprogrammiga liitunud Doohan võistles eelmisel aastal vormel-2 sarjas, kus ta teenis kolm etapivõitu ja saavutas hooaja kokkuvõttes kolmanda koha. Viimasel paaril aastal on noor austraallane kaasa teinud kuuel vormel-1 sarja vabatreeningul, kuid ühtegi ametlikku starti tal veel kirjas pole.

Doohani kõrval jätkab põhisõitjana prantslane Pierre Gasly.