Taavi Kannimäe võitis kõik temposarja etapid

14-kilomeetrise võistlusmaa läbis Kannimäe ajaga 16 minutit ja 19 sekundit, mis teeb keskmiseks kiiruseks üle 50 km/h. Teise koha saanud Mikk Bauer kaotas Kannimäele 27 ja kolmandana koha pälvinud Henri Arjus 28 sekundiga. Kuue võiduga kuulus Kannimäele ka kindel sarja üldvõit.

"Tundub nii, et olin siis järelikult kõige tugevam. Siiamaani kõik etapid olen ära võitnud ja mõtlesin, et tahaks kõikidel etappidel ka rajarekordit teha ja kuna Kiilis see ei tulnud, siis ma täna vähemalt üritan kuuest etapist viiel ka rajarekordi enda kätte saada. Kuidagi nii läks," ütles ta.

Tänavustel Eesti meistrivõistlustel võitis Kannimäe temposõidus pronksi, seetõttu võib teda just temposõiduratturiks nimetada. "Puhtalt temposõidu peale üritasingi keskenduda see aasta, kuigi ma ei tea, kuivõrd keskendumine see on - lihtsalt enam MTB-d ei sõida," kommenteeris ta.

"Treenin samamoodi üldiselt, nahast välja ei poe, teen alla poole sellest, mis profid teevad. Ka sellest on piisanud, et selliseid tulemusi välja sõita."

Naistest oli kiireim Ironman Tallinnaks valmistuv Relika Toome ajaga 19 minutit ja 52 sekundit. Teisele kohale käis tihe rebimine. 12 sekundi sisse mahtus koguni viis naist. Teise koha sai Zlata Broniševskaja ja kolmanda Birgit Tito.

Lisaks rattasõidule sai Filter Temposarja etappidel võtta mõõtu jooksu- ja rulluisuvõistlusel.