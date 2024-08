Pärnus toimus kunagise olümpiaklassi EM, eestlastest parim Vooremaa jaht

Draakon-klassi jahtide Euroopa meistrivõistlusi peetakse üle aasta ja iga kord erinevas riigis. Eestlastel õnnestus Prantsusmaa ja Soome ees võita seekordne võistluste korraldusõigus ja nii võis Draakoneid näha purjetamas Pärnu lahel.

Viimati korraldati ala EM-i Eestis 20 aastat tagasi ja siis Tallinnas. "Sellel klassil on üks hea omadus võrreldes avamerepurjekatega, mis on Eestis üsna populaarsed," lausus Pärnu jahtklubi asekommodoor Egon Elstein ERR-ile. "Erineb see seetõttu, et paadid on üritatud teha päris ühesugused. Võistelda on põnevam ja mõnes mõttes lihtsam... Klass on olnud ka olümpiamängude kavas ja võistlejate hulgas on mitmed olümpiamedali võitnud paadid."

Draakon-klassi loetakse kuninglikuks paadiklassiks, sest jahid on läbi aegade olnud kuninglike perede lemmikalused. Näiteks võistles ka kuninganna Elizabethile ja prints Philipile kuulunud 1947. aastal ehitatud jaht Bluebottle.

Võistlustel osales 55 meeskonda 15 riigist. Peamiselt kolmeliikmelised võistkonnad olid tulnud kohale enamjaolt Euroopast, aga ka näiteks USA-st ja Hongkongist. Eestlaste tiime oli kohal 19, kellest parimana saavutas 14. koha kapten Argo Vooremaa juhtimisel võistelnud jaht. Kuld läks Suurbritanniasse.

"Me tulime siia natuke väiksemate lootustega," ütles Vooremaa. "Lootsime esimese poole hulka sõita. Lõpetada nii kõrgel kohal - oleme ikka väga rahul. Katsusime enda jaoks kõik väga lihtsad asjad õigesti teha ja leida vaba tuult. See õnnestus paremini ja ees on alati lihtsam sõita kui kuskil taga."

Viie päeva jooksul tehti viis võistlussõitu, sest kahel päeval tuulevaikuse tõttu jahid võidu sõita ei saanud. Korraldajaid rõõmustab, et Eestis on Draakon-jahtide arv kasvanud.

"Viis-kuus aastat tagasi oli neid jahte üsna vähe," võrdles Elstein. "Viimase kolme-nelja aastaga on nende arv plahvatuslikult kasvanud. Neid on peaaegu juba 30."

Seitsmel korral, 1948 kuni 1972 kuulus Draakon-klass ka olümpiamängude purjetamisprogrammi.