Mihkels tuli Valloonia velotuuri eelviimasel etapil viiendaks

Mihkels sai esmaspäevasel avaetapil teise koha, kui pidi finišisirgel tunnistama vaid Jordi Meeusi paremust; teisipäeval ja kolmapäeval ta aga 50 parema sekka ei mahtunud.

"Pärast esimest etappi ootasin endalt veidi rohkem, kuid selle raske lõpu üle elamiseks oleks olnud vaja oma parimaid jalgu, mida seekord kahjuks polnud. Kui ma enne tõusu algust aru sain, et ma seda tõenäoliselt esimestega ära ei kesta, panin meie üldarvestuse liidri positsioonile ja jäin maha," rääkis Mihkels pärast teisipäeval saadud 70. kohta, mille järel jäi ta ilma ka parima noorratturi särgist.

Pärast kolmapäevast etappi rääkis Mihkels, et enesetunne oli teisipäevaga võrreldes paranenud ja seda oli näha neljandal etapil, kui eestlane püsis lõpusirgeni esikohaheitluses ning sai lõpuks viienda koha. Etapivõidu teenis itaallane Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), kes edestas Belgia ratturit Timo Kielichi (Alpecin - Deceuninck), prantslast Emilien Jeanniere'i (TotalEnergies) ning etappi oranžis liidrisärgis alustanud uus-meremaalast Corbin Strongi (Israel - Premier Tech).

Neljapäeval teenitud punktid tõstsid Mihkelsi punktiarvestuses kahe koha võrra viiendaks, Trentin lükkas Strongi nii selles kui liidrisärgi arvestuses esikohalt. Viimase etapi eel on nädala pärast 35. sünnipäeva tähistava Trentini edu Strongi ees kuus sekundit, kolmas on 19 sekundiga kaotav Alex Kirsch (Lidl - Trek).