Lauluväljak valmistub maailma kettagolfi paremiku võõrustamiseks

Euroopa Discgolfi Festivali rada asuti Tallinna Lauluväljakule ehitama laupäeval ja esmaspäeva hommikul said sportlased seda proovima asuda. "Kõige erilisem üldse selle asja juures on see, et see rada või see võistlus toimub pealinna keskel. Me oleme kesklinna tsoonis. Ja kuskil mujal maailmas sellist luksust ei ole," ütles korraldaja Matthias Vutt ERR-ile.

"Kopenhaagenis toimus ka võistlus ühes pargis, aga see oli avatud ala, teistsugune. See on ka peamine argument, miks me üldse oleme selle võistluse siia saanud, lisaks kõrgele korraldustasemele. Aga sellist parki pealinna keskel lihtsalt mujal ei ole," lisas korraldaja.

Kuna tegemist on profiturnee eliitsarja etapiga, on rada ise päris keeruline. "Ta on tehniline, tal on väga palju alasid, kus ketas võib välja lennata, ehk et siis sa saad karistada. Siin on tuul, mis teeb asju keeruliseks ja ka huvitavad kõrguste vahed, mis me oleme siia püsti ehitanud tegelikult," ütles Vutt. "Ta on midagi teistsugust."

Lisaks on rada ka päris erakordne. Erilist uhkust tunnevad korraldajad esimese tiiala üle, mis paikneb päris laulukaare all ja kust ketas tuleb lennutada mäenõlvale.

"Umbes 260-meetrine rada, korv hakkab paiknema Ernesaksa kuju kõrval ja me ise oleme öelnud, et see on maailma kõige ägedam esimene tiiala," sõnas korraldaja. "Eks ole kuulda, mida mängijad ütlevad, loodame, et meie lause läheb levima kuhugi."

Suurem osa ligi 150-pealisest võistlejaskonnast saabus siia juba nädalavahetusel Soomest, kus toimus European Open, mille naiste arvestuses võitis Kristin Tattar, kes loomulikult on ka ise nädalavahetusel lauluväljakul kohal.