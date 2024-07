Levadia tagas edasipääsu, Hõimu iluvärav andis Paidele lisaajal võidu

Kodupubliku ees kaheväravalist edu kaitsnud Levadia ning FA Šiauliai (Leedu) korduskohtumises väravateni ei jõudnud ning Levadia tagaski kahe mängu kokkuvõttes 2:0 võiduga edasipääsu.

"Null-null ikkagi, pingeline. Oleks nad ühe värava kätte saanud, oleks asi väga tõsiseks läinud," ütles Levadia kapten Rasmus Peetson ERR-ile. "Usun, et tegime hea mängu, mängisime targasti. Esimesed 25-30 minutit oli vähe keerulisem, oli palju edasi-tagasi jooksmist. Pärast seda hakkasime mängu ja palli kontrollima, pärast seda tundsime ennast väga mugavalt, taga olid asjad korras ja sõudsimegi 0:0 ära."

Levadia kohtub konverentsiliiga teises ringis Horvaatia klubi NK Osijekiga. "Ei tea mitte midagi veel, keskendusime sellele mängule, kõigepealt oli vaja see vastane võita," ütles Peetson.

"Nüüd lähme edasi, järgmistel päevadel tuleb Osijeki tutvustus meile. Kindlasti tahame tulemust teha, see on suurepärane väljakutse, mida ootame väga. Meil on kvaliteeti, et uskuda, et võime seal midagi saavutada," lisas kapten.

Avamängus Bala Towni (Wales) 2:1 alistanud Paide Linnameeskond lubas kodus vastasel varakult värava lüüa ning seisu viigistada. Mäng kulges seejärel väravateta, kuid Paide jõudis üleminutitel väga lähedale, aga ei suutnud siiski mitme suurepärase võimalusega kohtumist lõpetada.

Lisaajal lõi Paide mitmeid võimalusi, kuid waleslased suutsid oma seljataguse siiski puhtana hoida. Paistis, et mäng kulgeb penaltitele, kuid lisaaja viimasel minutil jättis Patrik Kristal palli Oskar Hõimule, kes paigutas selle kauni kauglöögiga vasakusse ristnurka.

Pärnus mänginud Paide realiseeris kokkuvõttes 3:2 võiduga edasipääsu ning kohtub konverentsiliiga teises ringis võitjaga paarist Linfield (Põhja-Iirimaa) - Strjarnan (Island), kes lõpetavad oma kohtumise neljapäeva hilisõhtul.

Avakohtumises varakult juhtima läinud, aga siiski koduväljakul Armeenia klubi FC Urartu 2:1 paremust tunnistama pidanud JK Tallinna Kalev rändas Jerevani, kus üllatust aga vormistada ei õnnestunud.

Esimest korda Euroopas mängiv Kalev jäi 12. minutil Mikajel Mirzojani väravast kaotusseisu ning lubas Mirzojanil neli minutit pärast teise poolaja algust veelkord väravavõrku sahistada. Kahe mängu kokkuvõttes pidi Eesti klubi leppima 1:4 kaotusega ning langes sellega eurosarjas konkurentsist.