Jaroslava Mahutšihh ületas aastakümneid püsinud maailmarekordi

22-aastane Mahutšihh kindlustas endale etapivõidu teisel katsel ületatud 2.03-ga, jättis kõrguse 2.05 vahele ja ületas teisel katsel ka 2.07.

Tallinnas treeniv ukrainlanna proovis seejärel kõrgust 2.10 ning oli kohe avakatsel edukas. Sellega ületas Mahutšihh 37 aastat bulgaarlanna Stefka Kostadinova nimel püsinud tippmargi 2.09.

"Mul oli võistluse eel tunne, et suudan hüpata 2.07 ja võib-olla ka 2.10. Lõpuks läks nii, et kirjutasin Ukraina maailma kergejõustiku ajalukku," sõnas Mahutšihh võistluse järel.

Teise koha teenis australlanna Nicola Olyslagers 2.01-ga. Kolmandaks tuli serblanna Angelina Topic, kes kordas isiklikku tippmarki 1.98.

That feeling when you've just casually broken a 37-year-old world record in the women's high jump.



✨ Yaroslava Mahuchikh, ladies and gentlemen. https://t.co/YCOYa7yasL#ParisDL#DiamondLeague

