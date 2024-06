Mägi: ma pole EM-i neljandast kohast üle saanud, aga proovin sellest üle olla

Mägi näitas laupäeval Kadrioru staadionil head jooksu, kui tema ajaks mõõdeti 45,51. Kaks aastat tema nimel olnud Eesti rekord on vaid 16 sajandikku parem.

"Eestis saab nii vähe joosta, et plaan on alati tulla ja end parimast küljest näidata," tõdes Mägi ERR-ile. "Esmane plaan oli, et saaks vahelduseks ilma tõketeta joosta, mis annab alati hea efekti, natuke teistsuguse tunde, mille pealt on jälle hea tõkkejooksule vastu minna. Lõppaega mõjutas omajagu keerutav tuul, mis muutis poole jooksust ebamugavaks."

Mägi põhiajal joostakse pühapäeval ning tema sõnul on tõenäoline, et teda näeb stardis ka siis. "Liiga tihti sellist nädalavahetust teinud ei ole. Sajaprotsendiliselt veel ei kinnita, et pühapäeval jooksen, aga pärast viimast Turu tõkkejooksu jäi kripeldama: pigem olen stardis kui ei ole," sõnas ta.

Kaks nädalat tagasi jooksis Mägi Roomas toimunud Euroopa meistrivõistlustel oma hooaja tippmargiks 48,13, aga jäi paraku esimesena medalita. "Kas ma sellest neljandast kohast üle olen saanud: pigem mitte, aga proovin sellest üle olla. Hooaeg on veel ees. Et ei tekkinud sellist suurt pingelangust, on võib-olla isegi hea, saab näljasena Pariisi minna," sõnas Mägi laupäeval.

"Stabiilsus on mõnes mõttes hea, aga tunnen, et sellist väga head õnnestumist ei ole olnud. Üldjoontes mingeid suuri vigu ei ole olnud ja see on selle hooaja eripära, võib-olla alateadlikult ei ole olnud ennast lihtne realiseerida," lisas ta.

Mägi sõnul on hetkeseisuga tema järgmiseks stardiks järgmisel pühapäeval Pariisis toimuv Teemantliiga etapp. "Juulis on põhimõtteliselt kavas ka tõkkejooksud Londonis ja Monacos, aga on tõenäoline, et pärast Pariisi Teemantliigat tõmbame praegusele poolele hooajast joone alla ja keskendume täielikult Pariisi olümpiale," sõnas Mägi.