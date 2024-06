Jamaicalane sprintis kodustel katsevõistlustel ajaloo edetabeli üheksandaks

Eeljooksudes 9,82 ja poolfinaalis 9,84 jooksnud Thompson lõpetas oma katsevõistlused uskumatult kiire sprindiga, kui läbis 100 meetrit ajaga 9,77.

Vähe sellest, et see on maailma hooaja tippmark, kerkis mullu Teemantliigas debüüdi teinud Thompson ajaloolises edetabelis üheksandaks, jagades seda kohta keenialase Ferdinand Omanyalaga. Thompson on kiireimate Jamaica sprinterite seas nüüd lausa neljas, kiiremini on jooksnud vaid tuntud nimed Usain Bolt, Yohan Blake ja Asafa Powell.

"Mu treener ütles mulle, et ma lihtsalt esimesed 60 meetrit jookseks ja siis pärast seda hoo maha võtaks. Teise või kolmanda kohaga oleksin ka olümpiakoondisesse saanud," rääkis 22-aastane Thompson pärast võistlust. "Mu eesmärk polnud kellelegi midagi tõestada, jooksin 60 meetrit ja vaatasin, kui kaugel ma olen."

Jamaicalaste sprindikiirus paistab mõneaastase pausi järel tagasi olevat, sest teisena olümpiapääsme teeninud Oblique Seville jooksis finaalis samuti välja võimsa aja, lõpetades 9,82-ga. Kolmanda koha ning ühtlasi viimase olümpiapääsme teenis Ackeem Blake ajaga 9,92.

Kishane Thompson oh my words. Thsts the easiest 9.84 I've seen in the longest while. pic.twitter.com/K10zd8KSQS — Track & Field Hub (@trackshub14) June 29, 2024

Naiste 100 meetri jooksus teenisid olümpiapääsme neli jamaicalannat. Kiireim oli Shericka Jackson ajaga 10,84, talle järgnesid Tia Clayton ajaga 10,90, legendaarne Shelly-Ann Fraser-Pryce ajaga 10,94 ning olümpiakoha sai veel Shashalee Forbes ajaga 11,04.

37-aastane Fraser-Pryce ütles aasta alguses, et tänavu Pariisis toimuvad suveolümpiamängud jäävad tema karjääri viimasteks tiitlivõistlusteks. Juulis algavad mängud on tema karjääri viiendad, ta ei ole kunagi olümpiamängudel medalita jäänud.

Nädalavahetusel jagatakse muuseas välja veel olümpiapääsmed 200 meetri jooksus.