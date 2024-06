Tulekahju eest evakueeritud Norris võitis Hispaanias kvalifikatsiooni

Norris edestas kvalifikatsioonis kolmekordset maailmameistrit Max Verstappenit (Red Bull) 0,020 sekundiga, kolmas oli Mercedese Lewis Hamilton, kes oli omakorda tiimikaaslasest George Russellist parem vaid 0,002 sekundiga.

McLareni päev algas sealjuures dramaatiliselt, sest enne viimast vabatreeningut tiimi alal puhkenud tulekahju tõttu viidi üks võistkonna töötaja haiglasse, Norris ja teised tiimi taustajõud ning külalised evakueeriti. "Päästjatel õnnestus mõned asjad päästa ja need lõhnavad tule tõttu päris pahasti," sõnas karjääris alles teist korda kvalifikatsioonisõidu võitnud Norris.

"See oli põhimõtteliselt täiuslik ring. Sa tead, kui oled heal ringil ja see tekitab sinus põnevust. Kogu nädalavahetus on vahed olnud väikesed ning sain hakkama perfektse ringiga," kommenteeris britt ajasõitu.

Kvalifikatsiooni võit on 33 Hispaania GP-st 24 puhul tähendanud ka põhisõidu võitu. Ainult kolm sõitjat on seal suutnud triumfeerida nii, et nad pole pühapäeval alustanud esireast, üks neist oli Verstappen 2016. aastal.