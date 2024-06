Ilmus raamat Eesti rattaspordi ajaloost

Eesti rattaspordiajaloo kaks kümnendit on võetud kokku raamatusse "Eesti jalgrattaspordi esimene kuldaeg".

Raamatu autor on Ivar Jurtšenko ning see käsitleb perioodi 1950. aastate algusest kuni 1970. aastate alguseni. Raamatus on juttu esimestest sõjajärgsetest velotuuridest ja rattapõlvkonna kasvamisest, kes jõudis peagi Nõukogude Liidu paremikku ja suurtele rahvusvahelistele võistlustele.

Tollal suure eksootikana tundunud välisreisid, võitlus koondisse pääsemise nimel, oma aja probleemid varustuse, tervise ja olmega, ka kokkupuuted dopinguga. Põhjalikumad lood on oma aja tippudest Kalju Kochist, Peep Jöffertist, Liidia Hallikust, Nikolai Matvejevist, Johannes Rajalast, Rein Leegust jt.

Raamatu lõpus on välja toodud Eesti ja NSVL velotuuride statistika, muuseumidest ja erakogudest on leitud palju haruldasi pilte.

Raamatus on 504 lehekülge, paljud sama perioodi lood ja kangelased ilmuvad hiljem teises köites.