Lehis: ma ei tee sporti sellepärast, et kuhugi kuuluda

Laupäeval viiendat korda epeevehklemises Eesti meistriks tulnud Katrina Lehis ütles ERR-ile, et on võiduga rahul, kuid nägi enda esituses mitmeid nüansse, mis vajavad parandamist. Lisaks kinnitas kahekordne olümpiamedalist, et ei kuulu ka veebruari alguses Barcelona MK-etapil naiskonna koosseisu.

Lehis tuli Sakus toimunud epeevehklemise Eesti meistrivõistlustel viiendat korda Eesti meistriks, kui alistas finaalis Erika Kirpu 15:8. 29-aastane vehkleja aga ise kuigi rahule ei jäänud.

"Võita on alati hea, aga päev ei olnud kindlasti kõige ilusam minu jaoks. Vehklemise poole pealt pigem näitas päev mulle väga palju nüansse, mille kallal on veel vaja tööd teha. Oli ilusaid hetki ja oli neid, mis näitasid, millega on nüüd vaja tegeleda, enne kui [Doha] GP-etapp peale tuleb," ütles Lehis ERR-ile.

Lehise teekond Eesti meistritiitlini oli üpris keeruline ning pingelisi matše oli omajagu. "Tuli raskelt, väga raskelt. Ma kuidagi ei olnud väga enesekindel, lihtsalt üritasin jääda väga rahulikuks ja mõelda selle peale, kuidas saada üks torge veel. Tundub, et see täna aitas," ütles Lehis pingeliste matšide kohta.

Ta ütles, et Eesti aegade võidukaimaks naisvehklejaks kerkimine ei olnud ta radaril, kuid viies tiitel teeb igal juhul tuju heaks. "Ma ei ole nii süvenenud statistikasse, aga muidugi teeb tuju heaks. Aga nüüd ikkagi olen keskendunud sellele, mis tuleb jaanuari lõpus. Ma üritan olla rahulik, teha tööd," ütles ta. "Peale Kanadat, mis seal suutsin teha, on minu jaoks töö ja protsess väga olulised. Siis juba võistlused näitavad. Treeneriga saime väga palju infot."

Lehis: igaüks peab enda eest seisma

Lehis tõdes ühtlasi, et pinged Eesti naiskonna peatreeneri Kaido Kaabermaga ei ole paraku jahtunud ning vehklejat veebruari alguses Barcelona MK-etapil naiskonna koosseisus ei näe.

"Olen kuulnud siit-sealt, kuidas räägitakse, et minuga on suhted kõik head ja kõik on korras, vaid mind ümbritsevate inimestega on probleemid. Palun väga vabandust, aga see on puhas vale. Paraku asjad on nii," ütles ta.

"Ma ei tee sporti sellepärast, et kuhugi kuuluda. Ma teen sporti, sest mulle meeldib seda teha. Kindlasti olen oma elus selles etapis, kus näen, et kui mind ei taheta - ma ei räägi absoluutselt tüdrukutest - siis ma ei hakka ennast ka suruma. Kui on nii, siis on nii. Mina olen sellega rahu teinud, loomulikult on kahju. Aga arvan, et igaüks peab enda eest seisma ikkagi," lõpetas Lehis.