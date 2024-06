Anier: kõige tähtsam on, et võtsime kodupubliku ees võidu

Jürgen Henni peatreeneridebüüt algas veidi rabedalt, kui Eesti koduväljakul 24. minutil kaotusseisu jäi. Alex Matthias Tamm viigistas aga veidi enne avapoolaja lõppu seisu ning teine poolaeg kuulus täielikult kodumeeskonnale, kui skoori tegid veel Henri Anier, Edgar Tur ja Danil Kuraksin.

Eesti esimese kahe värava autorid ütlesid pärast mängu ERR-ile, et emotsiooni poolest oli see üks vägevamaid koondisemänge, mida nad näinud on. "Super. Ma ei tea, millal oli koondisel viimati selline mäng, et mängijad nautisid, oli näha, et nauditi seda," ütles Tamm.

Anier ütles, et emotsioon oli vägev. "Mul on hea meel noorte üle, Jürgen [Henni] ja Joel [Indermitte] üle. Uus energia, esimene mäng, meil oli vähe päevi, et üldse mingi info meieni jõuaks. Aga proovisime treenerite ülesandeid ellu viia ja täna õnnestus," sõnas ründaja.

Koondis pidas veel teisipäeval viimase mängu Thomas Häberli juhendamisel ning mängis neli päeva hiljem juba Henni käe all. Anieri sõnul sai meeskond uue informatsiooni talletamisega hakkama. "Midagi ülikeerulist ei tulnud - tavalised konspektid, mida Henn näeb ja tahab ellu viia. Kaks päeva oli aega need meieni tuua ja nii see läks," ütles 33 aastat noor ründaja.

Tamm ja Anier moodustavad rünnakul dünaamilise duo ning avaldasid koos Fääri saartele survet. Anier loodab, et suudavad sama teha ka teiste kaitseliinide vastu. "Teine mäng koos? [Väravasööte], väravaid tuleb - mulle meeldib," ütles ta. "Alati oleme kastis ohtlikud, ükskõik kelle vastu mängime. Suudame ja peamegi tekitama seda teravust, ei ole vahet, kas on suured või väikesed kaitsjad vastas. Pallid peame suutma kasti toimetada, siis suudame terve meeskonnana ohtlikud olla,"

Anier pidas koondise eest 95. mängu ning lõi oma 23. värava. "Kõige tähtsam on, et võtsime kolm punkti ja võidu ja kodupubliku ees. Terve meeskonnaga võitlesime ühise eesmärgi nimel," lõpetas äsja Hongkongi meistriks tulnud ründaja.

Tamm ütles, et talle sobib Anieriga mängimine väga. "Klubitasandil ma olen harjunud sellise jõulise mängijaga mängima. Mulle see meeldib, kui ründepartner on selline mängija, kellele saan duellides loota," ütles ta.

Aga kui on vaja räpast tööd teha, siis on Tamm ka selleks valmis. "Kui pean 90 minutit jooksma ilma pallita, siis teen seda. Minu jaoks ei ole probleem," ütles 22-aastane tipuründaja.