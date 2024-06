Kuusk: Leedu tugevus on meeskondlik kaitsetöö

"Töörutiin on olnud tavaline nagu koondises ikka. Päev peale mängu oli taastav trenn, saime natuke jõusaali ka teha, et lihased toonusesse saada, kiirelt ära taastuda," rääkis Märten Kuusk, mida pärast Fääri saarte alistamist tehti. "Hommikul käisime väljakul taktikaliselt asjad läbi ja mõned koosolekud olid ka."

Milline vastane on Leedu? "Analüüsisime Leedu läbi, Joel andis meile piisava ülevaate. Kui kaitsest alustada, siis eelkõige nende tugevus seisneb heas meeskondlikus kaitsetöös, oskavad seda taktikaliselt hästi. Meie ülesanne on siis seda murda. Saab hea väljakutse olema selles osas," arutles Kuusk. "Ja ka standardolukorrad. Ka Lätile peale standardolukorda suutsid värava lüüa, aga samas ka mitte midagi erilist. Peame lihtsalt tugevalt seisma ja tahtega palli rünnata ja kastist välja. Ka meile meeldib standarditest lüüa, arvan, et see on ka meie tugevus. Ka kontrarünnak on selline koht, mida silmas pidada ja neid hästi vastu võtta."

Balti turniiri finaal algab Kaunases teisipäeval kell 19, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.45.