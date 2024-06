Kaks Eesti sportlast andsid positiivse dopinguproovi

Kulturistide Andrei Abrossimovi ja Regina Krukovskaja dopinguproovid sisaldasid keelatud aineid või nende metaboliitide või markerite jälgi. Abrossimovi esialgne võistluskeeld hakkas kehtima tagasiulatuvalt 20. maist, Krukovskajal 23. maist.

EADSE juhatuse esimees Henn Vallimäe ütles Delfi Spordile, et praegu ei saa dopingujuhtumite kohta täpsemaid üksikasju avaldada.

"Need asjad on menetluses. Ootame praegu nende sportlaste selgitusi. Nädal aega on neil aega, et anda teada B-proovi avamise soovist ja kahe nädala jooksul peaks tulema selgitus, aga see ei ole kohustuslik," sõnas Vallimäe.

Abrossimov saavutas tänavu aprillis kulturismi ja fitnessi Eesti karikavõistlustel meeste kulturismi absoluutarvestuses teise koha ning üle 40-aastaste võistlejate seas esikoha. Krukovskaja tuli naiste fit-model kategoorias kolmandaks.