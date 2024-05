Oslos langes 400 m Euroopa rekord, Ingebrigtsen sai ülinapi võidu

29-aastane Hudson-Smith parandas Euroopa rekordit 0,19 sekundi võrra, kui sai võidutulemuseks kirja aja 44,07. Teiseks tulnud Kirani James kaotas võitjale poole sekundiga (+0,51). Kolmas oli ameeriklane Vernon Norwood (+0,61).

Meeste 1500 m jooks sai dramaatilise lõpu, kui Jakob Ingebrigtsen ja keenialane Timothy Cheruiyot ületasid finišijoone korraga. Fotofiniš andis võidu siiski norralasele. Kahte paremat jäi lõpuks lahutama vaid kolm sajandikku.

Ingebrigtseni võiduaeg 3.29,74 on ühtlasi maailma hooaja tippmark. Kolmandaks tuli prantslane Azeddine Habz (+1,06).

