Räim: kui ma oleksin finišis pähe saanud, siis ma ei julgeks Tartus oma nägu näidata

Võistluse 99 kilomeetriks eraldus peagrupist 12-liikmeline jooksikute grupp, kuhu kuulusid teiste seas Räim ja Alo Jakin. Peagi kahanes grupp viiemeheliseks ja võitja selgus viimaste meetritega. Finišisirgel oli Räime jalg konkurentidest pisut teravam ja ta tuli võitjaks kahesekundilise eduga Jakini ees.

"Tegelikult arvasin, et esimene rünnak saab olema kontrolliv ja sealt hakkab kõik edasi hargnema. Aga tuli hoopis niimoodi välja, et päev läbi ees olnud mehed olid läbi. Meie saime jalgu säästa. Alguses olin üksi, aga kui nägin, et Alo hakkab mulle järgi jõudma, siis lasin natukene gaasi järele. Koos on ikkagi kindlam minna. Kuna Alol hakkasid krambid tekkima ja ma teadsin, et olen finišis kiirem, siis julgesin finiši peale jätta," rääkis Räim võistluse järel.

Räim lisas, et selline lähenemine oli igati õigustatud. "Mina olen profisportlane. Alo on koondise treener ja tööinimene. Kui ma oleksin temalt pähe saanud, siis ma ei julgeks täna Tartu linnas oma nägu näidata" naljatas Räim.

"Meie tiimina peame vaatama suurt pilti," jätkas Tartu rattaralli tänavune võidumees. "Tartu rattarallit on äge võita, sest see on Eesti rattavõistluste püha graal. Meie tiimi jaoks oli see pigem kokkusõitmine. Tahtsime teada, kuidas neli eestlast ja üks soomlane hakkama saavad. Tour of Estonia oli meie esimeseks stardiks, seal sõitsime päris hästi. Peame järgmisel nädalal Leedus ka löögihoos olema."