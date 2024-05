Petersoo: Soomel on potentsiaal vajutada käik sisse ja kihutada kulla poole

Rootsi - Soome

Kuigi Soome kindlustas Suurbritannia abiga juba enne viimast mängu edasipääsu, tehti seda oma alagrupi neljandana. Petersoo sõnul võib aga sõelturniiril kõige juhtuda ning koht alagrupis suurt rolli ei mängi. "Eelmisel aastal mängis Rootsi veerandfinaalis Lätiga ja läksid kindla võidu järele. Ja mis juhtus, seda me kõik mäletame," ütles ekspert ja kommentaator.

"See et Soome ja Rootsi on [veerandfinaalis], mina arvan, et siin on edasipääsuvõimalused täpselt 50 ja 50. Oleme ennegi näinud selliseid MM-e, kus Kanada on saanud napilt veerandfinaali ja pärast tulnud maailmameistriks. Soomel on olemas kogu potentsiaal, et vajutada nüüd viies käik sisse ja kihutada kulla poole," lisas Petersoo. "Aga tõsi, kui vaatame soomlaste senist mängu ja seniseid sooritusi jääl, siis muretseda on põhjust küll ja küll."

"Julgen pidada Rootsit kogu turniiri suurfavoriidiks, aga kahjuks või õnneks play-off meile pidevalt üllatusi pakub ja Soome võit Rootsi üle ei oleks küll mitte mingisugune sensatsioon," arvas Petersoo.

Kanada - Slovakkia

Tiitlikaitsja Kanada läbis alagrupiturniiri täiseduga ning pääses sellega A-alagrupist esimesena edasi. "Julgen Kanadat pidada selles paaris ikkagi soosikuks, Kanada koondised on alati väga tugevad, mängijad alati väga motiveeritud oma kodumaad esindama ja vahtralehega hokisärki kandma," sõnas Petersoo.

"Slovakkial on olnud ilusaid hetki, nad on mänginud ründavat hokit, samas on kaitseliin neid päris pahasti mõningates olukordades alt vedanud. Kindlasti on Slovakkial oma võimalused ja mingid üllatused aeg-ajalt tulevad ette, aga pigem kaldun arvama, et Kanada võtab oma," lisas ekspert.

Šveits - Saksamaa

Mullu Lätis aset leidnud MM-turniiril korraldas Saksamaa play-off'is korraliku üllatuse, kui üllatas veerandfinaalis esmalt Šveitsi ning alistas siis poolfinaalis veel USA. Kas sel aastal on võimalust taaskord vähemalt hõbemedali eest mängida?

"Mina arvan küll, et on," vastas Petersoo. "Saksamaa koondis on ka väga hästi komplekteeritud ja näidanud väga head hokit, Šveits millegipärast just otsustavates mängudes eelmistel turniiridel sakslastega on hätta jäänud. Kui vaadata alagrupi järgset tabeliseisu, siis Šveits peaks olema favoriit, aga ei oleks üldse ime, kui Saksamaa siit pikema kõrre tõmbab."

"Saksamaa on näidanud eelmistel turniiridel oma küpsust, üks asi on põhiturniir, teine asi on play-off ja play-off'iks jäetakse teatud ressurssid alles. Šveits seevastu on just paistnud silma heade esitustega alagrupi mängudel, aga play-off'is kipuvad kõrbema. Võib-olla sel aastal läheb teisiti, saame näha," arvas Petersoo.

USA - Tšehhi

Viimati 1960. aastal maailmameistriks tulnud USA koondis üritab taaskord põuda lõpetada ning kohtub tänavusel MM-il veerandfinaalis võõrustaja Tšehhiga. Kui oluline on turniirimelu jaoks tšehhide edu?

"Kindlasti ülioluline ja arvan, et turniiriplaani on suuresti sisse kirjutatud, et tšehhid peaksid finaalis olema ja tahetakse püstitada maailmameistrivõistluste kõigi aegade publikurekordit," ütles Petersoo. "Loomulikult tšehhidele väga pöialt hoitakse, tšehhid on minu silmis natuke favoriidid, samas on ameeriklastel selline koosseis, mis võib MM-il suuri tegusid teha."

"Aga kui ajalugu vaadata, siis miskipärast ameeriklastel kipuvad esitused kuskil play-off'is ebaõnnestuma. Veerandfinaalidest on viimastel aastatel küll edasi saadud, aga ikkagi tuldud ilma medalita koju," jätkas ekspert. "Väga võrdne ja huvitav veerandfinaal, mõlemale poole võib kalduda, aga siin annaksin ikkagi kodujääl mängivatele tšehhidele pisikese eelise."

Petersoo: lätlased toodi reaalsusesse tagasi

Mullu kodusel MM-turniiril ajaloolise pronksmedali võitnud Läti jäähokikoondis võitis sel aastal küll alagrupis seitsmest mängust neli, kuid kolm neist juhtusid lisaajal, mistõttu ei õnnestunud edasipääsuks vajalikke punkte kokku koguda.

"Nagu öeldakse, süües kasvab isu. Eelmise aasta pronksmedali varjus on lätlased mõnevõrra pettunud ja põhjusega, sest komplekteeritud meeskond oli ju päris hea ja kindlasti loodeti tulla ja teha selline tulemus nagu rahvale meeldiks," ütles Petersoo. "Samas eks eelmise aasta tulemus oli ise suur sensatsioon ja kui tagasiholidlikuma pilguga vaadata, siis Lätilt oleks palju tahta, et nad regulaarselt MM-idel play-off'i ja poolfinaali jõuavad."

"Eks see on selline reaalsus, millesse lätlased tagasi toodi. Parematel MM-idel nad jõuavad veerandfinaali, miks mitte ka poolfinaali ja miks mitte ka medalile. Aga samas võivad ette tulla ka sellised MM-id, kus vaatamata võitlusvaimule ja kõigele muule jääb veerandfinaali uks suletuks," jätkas ekspert. "Lätlaste asemel ma liiga pettunud ei oleks, eks muidugi väike kurbusehetk käib asja juurde, aga katastroofi ei juhtunud."