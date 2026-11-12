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USA ja Kanada korraldasid MM-i alagrupis oodatud võidumarsi

Jäähoki MM
Jäähoki
Jäähoki Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Jäähoki MM

Taanis toimuvatel jäähoki naiste maailmameistrivõistlustel on alagrupimängud peetud ning oodatult läbisid need kohtumised täiseduga Ameerika Ühendriikide ja Kanada võistkonnad.

USA koondis alistas A-grupis Šveitsi 7:0, Saksamaa 5:0, Austria 11:1 ja Tšehhi 8:1. Kanada koondis oli B-grupis parem Rootsist 5:1, Jaapanist 9:0, võõrustaja Taanist 10:0 ja Põhja-Ameerika kangeimast konkurendist Soomest 2:0.

Veerandfinaalid on kavas reedel, 13. novembril ning vastamisi asuvad Kanada - Tšehhi, Saksamaa - Soome, USA - Taani ja Rootsi - Šveits. Lisaks mängivad kahe alagrupi viimased ehk Austria ja Jaapan, kaotaja langeb kõrgemast divisjonist välja.

1990. aastast toimuvatel naiste maailmameistrivõistlustel on kõik senid tiitlid jaganud Kanada (13) ja USA (11). Muudest koondistest on vaid Soome korra finaalis olnud, kuid põhjanaabritel on koguni 15 pronksmedalit.

Tiitlit kaitseb USA naiskond, kes mulluses finaalis alistas Kanada lisaajal 4:3.

Toimetaja: Siim Boikov

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