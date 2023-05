Lisaajal USA alistanud Läti võitis MM-il pronksi

Esimesel kolmandikul visati kahepeale neli väravat: esmalt viis Roberts Bukarts Läti juhtima, kuid vähem kui kaks minutit hiljem viigistas USA Rocco Grimaldi väravast. 17. minutil viis Janis Jaks lätlased taas ette, aga perioodi viimasel minutil viigistas Grimaldi taas seisu.

Kolmandal kolmandikul asus USA Matt Coronato väravast juhtima, aga Kristians Rubins viigistas ning kohtumine läks lisaajale. Seal kerkis kangelaseks taas Rubins, kes viskas lisaaja teisel minutil võiduvärava ja Läti võitis aegade esimese MM-medali.

"See pole võimalik, kui aus olla. Me ei tea, mis täna juhtus! Teadsime, et oleme võimelised võitma, aga need emotsioonid…," tunnistas Rubins mängujärgses intervjuus. "Ja see (medal – toim) on raske! Mul polnud aimugi, et see on nii raske. See on täiesti uskumatu!"

"Sada protsenti on võidu taga fännid, ilma nendeta me poleks selleni jõudnud. Nad kannustasid meid igas mängus, alati kui olime kaotusseisus. Nad andsid meile palju energiat," kiitis Rubins Läti koondise poolehoidjaid.

Enne mängu:

B-grupi alagrupiturniiri võõrustanud Läti tegi neljapäeval Riias ajalugu, kui alistas veerandfinaalis Rootsi 3:1 ning pääses esimest korda MM-il nelja parema sekka. Laupäeval aset leidnud poolfinaalis läks Läti 27-kordse maailmameistri Kanada vastu kahel korral juhtima, kuid pidi lõpuks vastase 4:2 paremust tunnistama.

USA läbis alagrupiturniiri täisedu ehk seitsme võiduga ning veerandfinaalis alistati 3:0 Tšehhi. Laupäevases poolfinaalis jäi aga kahekordne maailmameister lisaajal 3:4 Saksamaale alla ning jahib pühapäeval koondise ajaloo kümnendat MM-i pronksmedalit.

Viimati kohtusid need kaks koondist eelmise aasta MM-il, kui USA alagrupiturniiril lätlased 4:1 alistas. Viimane võit Läti jaoks leidis vastasseisus aset 2014. aasta MM-il, kui USA 6:5 alistati. Pärast seda kohtumist on USA võitnud kõik neli omavahelist mängu.