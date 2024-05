TÄNA OTSE | Šveits ja Saksamaa jahivad MM-il edasipääsu

Nii Šveits kui Saksamaa on jõudnud kolmel korral maailmameistrivõistlustel finaali, kuid kumbki ei ole suutnud viimases mängus suurimat võidurõõmu tunda. Jaht ihaldatud karika nimel saab aga tänavusel MM-il ühe jaoks läbi juba veerandfinaalis.

Šveits mängis A-alagrupis suurepäraselt ning võitis kuus kohtumist, kuid vajas Tšehhi vastu karistusviskeid. Siiski ei läbinud nad alagruppi täiseduga, sest tiitlikaitsja Kanada teenis suures vastasseisus 3:2 võidu.

Alagrupi teine koht tähendas šveitslaste jaoks aga seda, et veerandfinaalis minnakse vastamisi B-alagrupis kolmanda koha saavutanud Saksamaaga, kes kogus viis võitu ning kaks kaotust, kuid pidi tunnistama USA ja Rootsi kindlat 6:1 paremust.

Šveits ja Saksamaa on viimasel kolmel MM-il vastamisi läinud, kusjuures kahel korral on sakslased just veerandfinaalis võidu teeninud. Mullu teenis Saksamaa veerandfinaalis 3:1 võidu ning võitis lõpuks hõbemedali, aasta enne seda olid šveitslased alagrupis karistusvisetel paremad, aga 2021. aastal teenisid sakslased karistusvisetel võidu.

ETV+ kanalil saab ülekannet kuulata eesti ja vene keeles, eesti keeles kommenteerivad Vallot Pukk ja Kaido Kadak.