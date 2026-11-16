Naiste hokiliigas võidutsesid Grizzlyz ja Roosa Panter

Möödunud nädalavahetusel peeti Eesti naiste hokiliigas kaks kohtumist ning Unibet hokiliigas üks mäng. Naiste liigas teenisid võidud HC Grizzlyz ja HK Roosa Panter, meeste Unibet hokiliigas kirjutas Narva PSK tabelisse võidu HC Everesti üle.

Naiste hokiliigas alistas HC Grizzlyz laupäeval Kohtla-Järvel peetud kohtumises HC Everesti 7:5. Võitjate resultatiivseimaks mängijaks kerkis kolm väravat visanud Jana Bilorus. Teises naiste liiga mängus oli Haabersti jäähallis HK Roosa Panter 5:0 parem HC Wolferinesi naiskonnast. Roosa Panteri poolel viskas kaks väravat Elizaveta Trifonova.

Naiste liigas on Everest ja Roosa Panter kogunud kümme punkti, HC Wolferines ja HK Säde on nelja punkti peal ning Grizzlyz sai laupäevase võiduga oma esimesed kaks punkti.

Unibet hokiliigas läksid Kohtla-Järve jäähallis vastamisi HC Everest ja Narva PSK. Põnevas ning väravaterohkes kohtumises jäi 5:4 peale Narva meeskond. Võiduvärav sündis kõigest 23 sekundit enne normaalaja lõppu, kui täpne oli Georgi Vassiljev.

Meeste liigas on Viru Sputnik ja Narva PSK kogunud kaheksa silma, Tartu Välk 494 on kuue punktiga kolmas, HC Everest nelja punktiga neljas. HC Vipers pole veel arvet avanud.

Naiste hokiliiga jätkub 21. novembril ning Unibet hokiliigas peetakse järgmised kohtumised 21.–22. novembril.