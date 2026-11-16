Jäähoki naiste maailmameistri selgitavad taas USA ja Kanada

Kanada alistas poolfinaalis 3:0 Rootsi ja tiitlikaitsja USA oli kindlalt 5:0 üle Soomest.

Käimasoleval MM-il pole Kanada seni ühtegi mängu kaotanud, kuue mänguga on endale lastud visata vaid kolm väravat. USA naised on samuti senise turniiri kaotuseta läbinud, nemad on lasknud endale visata kõigest kaks väravat.

See on kuues naiste MM järjest, kus finaalis kohtuvad USA ja Kanada. Alates 2021. aastast on Kanada võitnud kolm ja USA kaks MM-kulda. Läbi aegade edukaim ongi Kanada, olles maailmameistriks tulnud 13 korral, USA on MM-tiitli võitnud 11 korral.

Tänavu on nad mänginud juba neljal korral – Milano Cortina olümpiamängudel jäi USA alagrupiturniiril peale koguni 5:0, finaalis sai USA lisaajal 2:1 võidu. Enne MM-i pidasid nad ka kaks sõpruskohtumist, neist esimese võitis Kanada 5:3 ja kaks päeva hiljem peetud teise USA 4:0.

MM-i pronksimatšis lähevad vastamisi Soome ja Rootsi.