Saksamaa sai poolfinaalis lisaajal USA-st jagu

Ameeriklased asusid Tamperes toimunud poolfinaali juhtima juba minut ning 11 sekundit pärast algust, kui Alex Tuch väravani jõudis. Rocco Grimaldi pikendas USA edu pea neli minutit hiljem. Saksamaa vastus oli sarnaselt kiire: avakolmandiku 13. minutil jõudis väravani Frederik Tiffels, vähem kui neli minutit hiljem viigistas Saksamaa Maksymilian Szuberi väravast mängu.

Teise kolmandiku viiendal minutil hakkas USA juba kolmandat väravat tähistama, kuid korduste abil tehti kindlaks, et litter siiski üle joone ei läinud. Ameeriklased jõudsid siiski väravani neli ja pool minutit hiljem, kui Michael Eyssimont seisuks 3:2 tegi.

Järgmise 30 mänguminuti jooksul väravalisa ei sündinud, kuid Marcel Noebelsil õnnestus kohtumine poolteist minutit enne normaalaja lõppu viigistada ning poolfinaal läks lisaajale.

Lisaperioodi oli mängitud seitse ja pool minutit, kui Tiffels enda teise väravani jõudis ja Saksamaa 4:3 võiduga jäähoki MM-i finaali viis.

Finaal Saksamaa ja Kanada vahel leiab aset pühapäeval kell 20.20. Pronksimäng algab kell 15.20.

Enne mängu:

USA läbis alagrupiturniiri täisedu ehk seitsme võiduga ning veerandfinaalis alistati 3:0 Tšehhi. Saksamaa pääses alagrupist viimasena edasi, aga üllatas siis veerandfinaalis B-alagrupi võitjat Šveitsi, võttes 3:1 võidu.

2018. aasta olümpiahõbe Saksamaa on viimase 25 aasta jooksul esinelikusse jõudnud kahel korral, kui nii 2010. kui 2021. aastal saadi neljas koht. USA on kahekordne maailmameister, kuid viimati võideti kuld 1960. aastal. Viimase kümne aasta jooksul on neljal korral võidetud pronks, mullu tuli leppida neljanda kohaga.

Tänavusel MM-il olid nad vastamisi ka alagrupiturniiril ja siis sai USA 3:2 võidu. Saksamaa viimane võit USA üle tiitlivõistlustel oli 2017. aastal, kui sakslased jäid peale 2:1.