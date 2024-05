Lillemets: tean, et olen nii paljuks rohkemaks võimeline

Risto Lillemets pidi oma kolmanda mitmevõistluse Götzises teise võistluspäeva alguses katkestama, sest tema tagareit tabas vigastus. Mitmevõistleja ütles ERR-ile, et on kurb, kuid ei tohi alla anda.

Lillemets alustas mainekat mitmevõistlust tugevalt, kuid lõpetas avapäeva siiski oma isikliku rekordigraafikuga võrreldes 22 punktiga miinuses. Teisel päeval tuli ta tõkkejooksuks küll pakkudele, aga jooksma ei hakanud, hoides end kettaheite jaoks.

"[Laupäeval] sai tagareis natuke liiga. 400 meetri jooksus eriti, lõpusirge alguses hakkas krambi moodi asi, venitus tekkis," ütles ta ERR-ile. "Pigem oli valus, aga hommikul oli 50-50, proovisin, aga ei saanud."

Lillemets ütles nädala alguses ERR-ile, et on heidelnud alaseljavigastusega, mis tõenäoliselt mõjutas ka vigastust tagareies. "Kindlasti, kõik need pinged, mis seal alaseljas tekkisid, kanduvad edasi. Õnneks alaselg ise valu ei teinud, aga mingid jääknähud ilmselt jäid sinna lähedale sisse," sõnas mitmevõistleja.

Kolm aastat tagasi just Götzises isikliku tippmargi püstitanud Lillemets ei ole seda tänaseni ületanud ning on hoopis viimase pooleteise aasta jooksul pidanud heitlema erinevate terviseprobleemidega.

"Pigem on kurb. Ma tean, et olen nii paljuks rohkemaks võimeline, aga lihtsalt ei suuda asju kokku panna," ütles ta. "Pigem on raske, aga ei tohi alla anda, võimalusi on veel. Järgmine on ilmselt Kadriorus juuni lõpus, selleks peaks korda saama ja paremasse vormi. Võiks uuesti mingi ilusa tulemuse ära teha."