Olümpiapileti teeninud Jürisson: lõpuks kõik õnnestus

Kaks pool nädalat tagasi Dohas olümpipileti teeninud jahilaskur Peeter Jürisson võttis suundus sel nädalal Horvaatias toimuvatele haavlilaskmise Euroopa meistrivõistlustele.

"Ei olegi vahepeal treeninud üldse, nüüd läheme ja siis treenime enne võistlust. Suurem trenn sai talvel ära tehtud. Nüüd ongi enne võistlusi väike ettevalmistus ja siis läheb otse võistlustele," ütles Jürisson ERR-ile. "Selles suhtes on nüüd lihtsam, et pääse on käes ja saab vabamalt võtta. Põhieesmärk on täidetud, lähen annan endast parima."

22-aastaselt kaarraja harjutuses karjääri esimese olümpiapääsme võitnud Jürisson ladus hea põhja talvel Lõuna-Euroopas välislaagrites tehtud tööga. Mullu Euroopa mängudel neljanda koha saamisega pilti tõusnud Jürissoni juhendab 1992. aasta Barcelona olümpial võistelnud Peeter Päkk.

Laskmise juurde jõudis ta tänu isale. "Panustatud on kõvasti ikka. Olengi selle jaoks töötanud ja lõpuks kõik õnnestus. Hakkasin kunagi isaga koos käima lasketiirus, hakkas meeldima ja nii see läks," ütles Jürisson.

Kodus Saaremaal saab ta vaid kuiva trenni teha ja mandrile Männiku tiiru jällegi väga tihti ei satu, sest töötab Kõiguste sadamas Tartu Ülikooli mereinstituudi madrus-tehnikuna. "Praegu, kui ilma on, siis käime mere peal ja kaardistame merepõhjad, kui tahetakse midagi teha. Näiteks tuuleparke," selgitas jahilaskur.

22.-24. mail paugutab Jürisson Horvaatias haavlilaskmise EM-il, kuhu lendas Eestist ühtekokku kaheksa sportlast.