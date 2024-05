Karl-Johan Lips: nii Tartul kui ka Pärnul on finaalis lööja võimalus

Rapla mängis tohutult kihvti seeria veerandfinaalis TalTechi vastu, aga poolfinaalis Kalev/Cramo vastu millegipärast mänguks ei läinudki. Miks see seeria Raplal nii õnnetult välja kukkus?

Selle taga on paljude erinevate tegurite kokkulangemine. Esiteks on Kalevil liinid ikkagi palju paremini kaetud kui Raplal. Samuti võis viiemänguline veerandfinaalseeria Raplalt energiat välja viia ja Kalevil on lihtsalt rohkem jõudu. Mängutempo ka. Kalev suutis enda tempot peale suruda ja sealt see vahe tuligi.

See ei oleks tõenäoliselt pidanud nii minema, et iga mäng saadakse 30- või 40-punktilisi kaotusi.

Jah, olen nõus, aga eks see selle taha jäigi, et Kalev suutis kiire mängu peale suruda ja Rapla läks sellega kaasa. Selles seerias igatses Rapla väga Rait-Riivo Laanet. Usun, et ta oleks hea rahu looja olnud.

Kalev/Cramol on sel hooajal väga palju vigastusi olnud. Ometi on nad senimaani laitmatult mänginud. Mis on nende selge eelis kõikide Eesti konkurentide vastu?

Esiteks on neil kõige suurem eelarve, aga samuti ka Heiko Rannula, kellel on treenerina selline käekiri, mis toob kõikidest mängijatest parima välja. Kui juhtubki selline olukord nagu praegu, et nad on vigastustega räsitud, siis on neil alati olnud pingilt võtta keegi uus, kes toob meeskonnale positiivset energiat.

Tartu Ülikooli ja Pärnu Sadama vahelise poolfinaalseeria üldseis on Tartu kasuks kaks-üks. Kas me oleme Priit Vene käekirjast aru saanud ja kas Tartu tegi õige otsuse, et nad vahetasid hooaja otsustavas faasis peatreenerit?

Kas see õige otsus oli, sellele saame vastata alles siis kui hooaeg on läbi. Aga mida Priit Vene kindlasti muutis on see, et nad mängivad palju meeskondlikumalt. Märt Rosenthal on väga hea mängija ja üks parimaid Eesti-Läti liigas, aga Gundars Vetra (eelmine peatreener - toim) käe all oli ta kogu aeg palliga.

Neil on kvaliteeti ka teistes liinides ja Priit Vene tõi selle hästi esile. Neil tuleb praegu rohkem panust rohkematelt mängijatelt.

Pärnu tuli kolmandas mängus rongi alt välja, järgmine kohtumine leiab aset juba esmaspäeval. Kas sa näed Pärnul varianti see seeria võita?

Kui neid mänge vaadata, siis on need tegelikult kõik lõppenud niimoodi, et mõlemal meeskonnal on olnud võimalus mäng võita. Pärnul on alles kuus mängijat kahe aasta tagusest play-off'i seeriast, kui tuldi Kalev/Cramo vastu välja null-kaks seisust. Seega on neil see kogemus olemas. Samuti on Pärnul viimase mängu võiduga väike emotsionaalne eelis. Tartu on pinge alla pandud ja järgmine mäng toimub Pärnus. Senimaani on nad igati võrdsed vastased olnud.

Kalev/Cramol on finaalikoht olemas. Kas sa näed mingit varianti sel aastal, et Tartu või Pärnu võiks kuidagi Kalevile vastu saada?

Ütleme niimoodi, et Kalev on finaalis kindlasti favoriit. Vahet pole, kes neile vastu tuleb. Samas need vahekorrad pole ulmelised. Nii Tartul kui ka Pärnul on nii-öelda lööja võimalus. Viiemängulises seerias võib kõike juhtuda. Kalevi liinid on natukene räsitud ja kui peaks mõni vigastus veel tulema, siis läheb finaalis madinaks.

