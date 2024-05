Post vedas poolfinaalseeria tagasi Pärnusse

Esimesed kaks kohtumist kaotanud Pärnu oli suurema osa mängust juhtimas, aga viimasel perioodil jõudis Tartu Ülikool 7:0 spurdi toel 66:66 viigini. Sellele vastas aga Pärnu omakorda 7:0 spurdiga ja rohkem tartlasi endaga rinnakuti ei lastud.

Pärnakad teenisid selgelt rohkem vabaviskeid, aga 28 üritusest läbis rõnga mitte väga suur protsent ehk 17. Tartlased tabasid aga kõik kümme vabaviset.

Siim-Markus Post vedas Pärnu vägesid 19 punkti ja tosina resultatiivse sööduga, Saimon Sutt lisas 14 silma. Ervins Jonats panustas kaksikduubliga: kümme punkti ja kümme lauapalli. Tartlastele ei piisanud ka Märt Rosenthali 23 punktist.

"Viskasime rohkem punkte kui vastased. Ma arvan, et kõik mehed olid keskendunud, fookuses. Teadsid, mis kaalul on ja mängisime hästi," lausus Post ERR-ile.

"Ma arvan, et Tartu võtab mingid riskid ja jättis Saimon Suti nurgas neli korda vabaks. Sai jalad maas panna, pani kõik kotti ja sealt see vahe tuleb. Üritasime natuke kannatlikumalt mängida."

"Teadsime, et nad võib-olla provotseerivad meid, et meil kohe esimesest olukorrast tuleb mingi olukord, aga saame iga kell parema viske hiljem ka," jätkas Post. "Las nad mängivad kaitses ka, mängime kannatlikult ja lõpuks see kannab vilja."

Seeria neljas kohtumine toimub esmaspäeval, 13. mail Pärnus. Päev varem peavad oma poolfinaali kolmanda mängu BC Kalev/Cramo ja Rapla Avis Utilitas. Kalev/Cramo võidu korral jääb see ka viimaseks.