Üllatusmees murdis snuukri MM-il finaali

30-aastane kõmr alistas poolfinaalis 2015. aasta maailmameistri Stuart Binghami (WST 29.) 17:12.

Jones jäi kohtumise alguses 0:3 kaotusseisu, aga võitis järgmisest kümnest frame'ist seitse, minnes 7:6 juhtima. Bingham viigistas seisu skooril 8:8 ja pääses seejärel korraks ettegi.

Jones tegi otsustava pöörde seisul 8:9, kui võttis viis punkti järjest ja haaras eduseisu, mida ta enam kordagi ei loovutanud. Jones sooritas ligi 12 tundi kestnud mõõduvõtu jooksul ühe century break'i ja tegi 17 50+ seeriat.

"See on hullumeelne ja täiesti ootamatu. Ma ei ütleks, et olen seni eriti hästi mänginud," tõdes kõmr finaali järel. "Ma vaatan igal aastal MM-finaali televiisorist. Minu unistus on olnud MM-finaalis mängida. Maailmameistriks tulemine tähendaks kõike, aga samas tean, et Kyren on praegu väga heas hoos."

MM-i kvalifikatsioonist alustanud Jones jõudis esimest korda reitinguturniiril finaali. Otsustavas mängus läheb ta vastamisi 2020. aasta MM-finalisti Kyren Wilsoniga (WST 12.), kes sai teises poolfinaalis 17:11 jagu David Gilbertist (WST 31.).

Võidu korral saaks Jonesist kolmas mees, kes tulnud maailmameistriks läbi kvalifikatsiooni. Viimati sai sellega hakkama Shaun Murphy 2005. aastal.