Snuukri maailmameistri kodust varastati heategevuseks mõeldud annetusraha

Endise snuukri maailmameistri Kyren Wilsoni kodusse murti sisse ajal, mil ta mängis Leicesteris Championship League'i turniiril. Vargad viisid muu hulgas kaasa 2000 naela, mis oli mõeldud annetamiseks laste vähi heategevusorganisatsioonile.

34-aastane Wilson loobus pärast turniiri avamängu 3:0 võitu edasisest osalemisest. Tema sõnul varastati kodust kolm käekella, ehted ja sularaha, mis oli mõeldud BeMoreFabi laste vähi heategevusorganisatsioonile.

"Kurjategijad jäid turvakaamerasse ning viisid kaasa mitu suure rahalise ja emotsionaalse väärtusega eset. Samuti varastasid nad 2000 naela, mis oli mõeldud annetuseks BeMoreFabi laste vähi heategevusorganisatsioonile. See muutis juhtunu meie pere jaoks veelgi valusamaks," ütles Wilson.

Wilsoni sõnul on sissemurdmine olnud tema pere jaoks väga raske kogemus, sest lisaks esemete rahalisele väärtusele olid paljudel neist ka suured isiklikud mälestused.

Wilson tuli maailmameistriks 2024. aastal, kui alistas finaalis Jak Jonesi 18:14. Tänavu võitis ta ka Mastersi turniiri.