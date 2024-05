Rammo: olümpiapileti saamine ei olnud minu jaoks kergendus

Eelmisel nädalal Pariisi olümpiapääsme kindlustanud Karl-Martin Rammot ootab ees tema neljas olümpia. Kogenud purjetaja tunnistab, et tunded pääsme teenimise üle on senimaani vastakad.

Karl-Martin Rammo jaoks on Pariisi mängud juba neljas olümpia. Jäänud talvisel ILCA klassi EM-il napilt pääsmeta, õnnestus pilet lunastada eelmisel nädalal Prantsusmaal Hyeres'is, kus Rammo sõnul pääses maksvusele kogemus ja rahulik närv. Samas tähendab see sportlasele, kelle peres kasvavad lapsed ja kes igapäevaselt tööl käib, ka olulist muutust lähikuude elustiilis.

"Need tunded on vastakad siiamaani. See ei olnud... jällegi, võib-olla kõlab imelikult, aga see ei olnud kindlasti kergendus, et ma sain," rääkis Rammo ERR-ile. "See on veel tänase päevani paika loksuv tunne, et kuidas ja mis nüüd edasi. Kindlasti on see mingil määral ka kohustus, edasised treeninglaagrid ja kõik sellega kaasnev: loomulikult nüüd tuleb natukene rohkem forsseeritult asjaga tegelema hakata ja selgelt nihkub fookus minu elus järgmiste kuude jooksul spordile rohkem."

Ettevalmistuses ootab Rammot jaanipäeva järel Kieli nädal, kus ILCA paadiklassis on tugev konkurents. Eelolümpial Marseille's, kus Pariisi purjeregatt toimub, jäi Rammol möödunud aastal käimata.

"Minu viimane Marseille'is purjetamise kogemus jääb noorusaegadesse, 22 aastat tagasi. Kindlasti üks või paar laagrit tuleb ka teha Marseilles'is, et päris tundmatusse - just nagu elu ja melu kontekstis - vette ei hüppaks, sest merel toimuv ja Vahemere olustik ja kliima on paljuski meile tuttav," sõnas Rammo.

ILCA 7 klassi regatt toimub Pariisi olümpial 1.-6. augustini.