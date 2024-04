Ventspils murdis Kalev/Cramo ja viigistas seeria

Esimese mängu kodus 26 punktiga võitnud Kalev/Cramo jäi võõrsil Ventspilsi vastu esimese veerandaja lõpuks kuuepunktilisse kaotusseisu ning poolajaks kasvas Läti klubi eduseis juba 16 punkti peale. Teisel poolajal ei lubanud Ventspils kalevlasi kaheksast punktist lähemale.

Mõlemad meeskonnad olid hädas visketabavusega: Kalev/Cramo tabas väljakult viskeid 44-protsendilise täpsusega (28/63) ja Ventspils 37-protsendiliselt (27/72). Kalevlaste 20-st teele saadetud kolmesest lendas läbi rõnga vaid kolm. Lauavõitluses jäi Kalev/Cramo napilt peale 45-44, aga pallikaotusi kogunes vastastest ligi poole rohkem (13-7).

Kalev/Cramo jaoks oli tegemist esimese kaotusega ühisliigas alates novembrist, kui tunnistati BC Prometei paremust.

"Ma võin tagantjärele targutada, mida oleksime võinud teistmoodi teha, aga fakt on see, et vastast tuleb kiita. Nad alustasid väga energiliselt ja agressiivselt. Me ei saanud mängu sisse," sõnas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ERR-ile.

"Seeria avamäng ikkagi uinutas meid. Proovisime sellest niipidi ja naapidi rääkida, et teine kohtumine ei tule üldse lihtne. Juba esimestel minutitel ilmnesid esimesed ohumärgid. Me polnud füüsiliselt ega vaimselt valmis."

Arturs Ausejs viskas võitjate ridades üleplatsimehena 21 punkti. Kregor Hermet kogus kalevlaste parimana 17 punkti, haaras lisaks kuus lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu. Ben Shungu ja Martin Dorbek toetasid vastavalt 12 ja 10 punktiga.

Seeria otsustav kolmas kohtumine leiab aset teisipäeval, 16. aprillil Tallinnas.