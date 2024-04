Epp Mäe: sisimas tunnen, et liigun õiges suunas

Mäe kohtus kehakaalu -76 kg avaringis kahekordse maailma- ja seitsmekordse Euroopa meistri, türklanna Yasemin Adariga. Karmimat loosi poleks võimalik olnud saada.

"Loosiõnn ei olnud sellel korral kohe üldse kuidagi maadlejate poolel. Kahjuks sain loosi tulemusena endale favoriidist vastase, kellega meil on olnud pingelisi matše küll ja veel. Kahjuks läks järjekordne matš tema võitude nimekirja," sõnas Mäe ERR-ile.

"Ega seda loosi polnud tore näha, aga samas ma ei ütle, et see oleks jalad värisema võtnud. Mul on ennegi raskeid loose olnud ja olen sellest välja tulnud. Loos on loos," lisas kolme aasta tagune MM-hõbe.

Kaks aastat tagasi Adarile EM-finaalis 1:3 kaotanud Mäe jäi seekord tugevale vastasele kahe ja poole minutiga alla 1:12. "Eks ta sees kripeldab, aga matši taktika oli rõhutud sellele, et Adaril pole vastupidavust. Kohe algusest peale tahtsin ta oma tempoga ära väsitada, kuid kahjuks ise ei tulnud maasmaadlusega selliselt toime nagu oleksin pidanud. Sealt minu suur eksimus tuli ja palju punkte kaotsi läks," nentis Mäe.

Vaatamata kaotusele tunneb Mäe, et vorm liigub vaikselt paremuse poole. "Tunnen erinevust võrreldes EM-iga. Ma tunnen ennast mati peal paremini. Tänane tulemus kindlasti ei näita seda, aga sisimas tunnen, et liigun õiges suunas."

Mäel on Pariisi olümpiapileti lunastamiseks jäänud veel võimalus osaleda mai teisel nädalal Istanbulis toimuval ülemaailmsel kvalifikatsiooniturniiril. "Olen treeneriga vaid korraks saanud arutada, kus laagerdada. Kindlasti tuleb üks laager teha. Variante on, aga praeguse seisuga pole midagi kindlat paigas. Istume täna õhtul treeneritega maha ja paneme plaani paika."