Eesti võõrustab esmakordselt mototriali MM-etappi

Triali tippsõitjad on Tallinnas võistelnud juba kahel eelneval aastal, kui korraldati show-võistlusi TRIXS. Need võistlused tõid Eesti publiku ette MM-sarja esikolmiku ning parimad sõitjad Baltimaadest ja Soomest.

Sel aastal usaldati Eestile mototriali MM-etapi korraldamisõigus. "Eesti sai MM-etapi korraldusõiguse, sest kahel eelneval aastal on Tallinnas peetud muljetavaldavad rahvusvahelised võistlused, kus on püsti pandud võimas vaatemäng ning ehitatud erakordne rada. Anda MM-sarja etapi korraldusõigus eestlastele oli meie arvates igati loogiline samm," selgitas MM-sarja promootori Esdeux Organisation juht Bernard Estripeau.

"Ühtlasi on see ka edasisamm MM-sarja jaoks, sest võistluskalendrisse lisandub riik, kus pole varem selle ala MM-etappi peetud. Tänu sellele muutub ka meie võistlussari rahvusvahelisemaks," lisas Estripeau.

Eesti MM-etapi korraldustiimi liige Kaino Tülle märkis, et korraldusõiguse saamine on suur au ja tunnustus eelnevatel aastatel tehtud töö eest. "TRIXS võistlussari äratas suurt tähelepanu nii korralduse, ülesehituse kui ka kogu kaasneva osas – korrektsus asjaajamises, toetajate suur panus, lepingute täitmise täpsus ning samuti pealtvaatajate aktiivne kaasaelamine. Kõik eelnev tekitas huvi ja usalduse X-Trial promootori ja rahvusvahelise mootorrattaspordi liidu (FIM) ametnikes ning nii pakutigi meile MM-sarja osavõistluse läbiviimise õigust. Vastutus saab olema varasemast suurem ning ka töö pingelisem, kuid see kõik on oluline nii ala arengut silmas pidades, kui ka tegelikult heaks reklaamiks kogu Eestile," ütles Tülle.

Tülle kolleeg Oliver Läll tõdes, et MM-etapi korraldusõigus tuli meeldiva üllatusena. "Oleme tegutsenud eesmärgiga tuua MM-etapp Eestisse. Ise lootsime, et see võiks juhtuda 2025. aastal, kui Tallinn on Euroopa spordipealinn. Et see unistus saab teoks juba tänavu, oli kahtlemata üllatus. Nüüd on mõistagi meie eesmärgiks teha tänavu nii tugev võistlus, et saaksime MM-etapi korraldusõiguse ka 2025. aastaks. Meeskond on täis väge ja tahet andmaks parima kõiges - eksimiseks ruumi ei ole."

Mototriali MM-sarjas sõidetakse tänavu kaheksa etappi. Tallinna etapp leiab aset 8. oktoobril. "Oleme jõudnud MM-sarja promootoriga kokkuleppele, et Tallinna etapil pakutakse meelelahutust rohkem kui näiteks Kesk-Euroopas toimuvatel MM-etappidel. Mis täpsemalt toimuma hakkab, ma jätaks veel üllatuseks. Pealtvaatajate ja võistlejate jaoks pakub aga heas mõttes lisapinget see, et tänavu jagatakse Tallinnas päriselt MM-punkte ehk sõitjad tulevad siia maksimaalselt pingutama, sest hea tulemus parandab kohta maailmameistrivõistluste üldtabelis," selgitas Läll.

Ka Bernard Estripeau usub, et põnevus saab Tallinnas olema hoopis uuel tasemel. "Publikule pakub enim huvi tippsõitjate omavaheline konkurents ja võimalus vahetult näha maailma parimaid võistlustules pingutamas. Võin kindlalt öelda, et kõikidel MM-etappidel valitseb väga tugev sportlik pinge ja kindlasti saab see nii olema ka Tallinnas."