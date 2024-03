Barrus loodab finaalseerias kodupublikule: alla täismaja me ei mängi

Barrus alistas teisipäeval Bigbanki 3:2 (21:25, 25:21, 25:15, 19:25, 15:12) ning tegi seda marulise toetajaskonna ees ja ülimalt haaravas mängus. Samalaadset möllu loodavad võrokesed tunda ja korraldada ka reedel algavas finaalseerias.

"Kolm-kaks ei olnud väga pingevaba, aga kui sa teed viiemängulist seeriat, siis viimane mäng peabki viiegeimiliseks minema," ütles Barruse libero Cris-Karlis Lepp ERR-ile. "Kui me oleks Tartus mänginud seda mängu, siis oleks väga keeruliseks läinud. See publik - ebareaalne lihtsalt!"

Otsustavat mängu oli Võru spordihoones vaatamas 800 inimest ja juba poolteist tundi enne mängu algust olid istekohad sisuliselt täidetud. Klubi on eesmärkide poole liikunud samm-sammult ning kuigi nelja võiduni mängitavas finaalseerias on favoriidiks põhiturniiri võitnud Selver/TalTech, on kodumängude täismaja igal juhul garanteeritud.

"Kui me saame samasuguse atmosfääri igaks finaalmänguks, mis meil kodus toimub, siis ma arvan, et ka see on juba väga positiivne. Siis on need ajad tagasi, kui Pärnus rahvas seisis finaalis ukse taga ja ei saanudki vaatama, sest Rabahallis ei olnud kohti," ütles klubi spordidirektor Urmas Tali.

"Kui Võru on taaskord võrkpalli publikumagnet, siis loodan, et alla täismaja me nagunii ei mängi," lisas ta.

Kolme võiduni peetava finaalseeria avakohtumine toimub sel reedel, 29. märtsil TalTechi spordihoones. Selver/TalTech alistas Pärnu Võrkpalliklubi kolm-null.