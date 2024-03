Klavan: õnnestumiseks oleks kõik asjad pidanud toimima filigraanselt

Poola lõi avapoolajal ühe värava, aga läks pausile juba üheteistkümnekesi kümne vastu, sest teise kollase kaardi tõttu saadeti 27. minutil väljakult ära Maksim Paskotši.

"On selge, kes oli parem võistkond. Seal olid mingid asjad, milles me saame endale tuhka pähe raputada, mis muutsid meie valitud taktikat ja seda, kuidas seda mängu mängida. Kui me oleks tahtnud siit suurt õnnestumist saada, oleks kõik asjad pidanud meie jaoks filigraanselt toimima. Kahjuks need asjad muutsid esimesel poolajal mängu käiku märgatavalt," rääkis neljapäevases mängus üle pika aja koondist esindanud Ragnar Klavan.

Poola hoidis palli 74 protsenti mänguajast, tegi 25 pealelööki Eesti ühe vastu ning sai 17 nurgalööki Eesti ühe vastu. Võõrustajad toimetasid kohale 649 söötu, Eesti sai täpseid sööte kirja 77.

"Turmtuli oli peal suur, seda oli arvata, nad mängisid kodus ja olid suure surve all. Me võitlesime meeskonnaga südikalt, seal oli omavärav ja puterdamised, mis muutsid skoori natuke liiga suureks," rääkis Klavan.

Eesti jooksis neljapäeval väljakule noore algkoosseisuga: Oliver Jürgens ja Martin Vetkal on 20-aastased, Kevor Palumets, Karl Jakob Hein ja Maksim Paskotši 21. "Neil on suur potentsiaal Eesti koondist pikki aastaid esindada ja neid suuri võite koju tuua. Kindlasti peavad nad oma vigadest õppima ja see on loomulik protsess," lisas endine Liverpooli keskkaitsja.