Debüütvärava löönud Vetkal: Soomes oleks vaja võidurõõmu ka tunda

Täpselt kuu aja eest 20. sünnipäeva tähistanud Vetkal lõi Eesti ainsaks jäänud värava sisuliselt ka Eesti ainsaks jäänud rünnakust, kui toimetas 78. minutil Markus Soometsa vasakul äärel tehtud eeltöö madala löögiga läbi Poola puuriluku Wojciech Szczesny käte võrku. See oli AS Roma noortevõistkonnas mängivale Vetkalile neljandas koondisematšis esimeseks tabamuseks.

"See tekib lihtsalt intuitiivselt, olen nii kaua jalgpalli mänginud, et hetkel, kui Soomets palli sai, teadsin, kuhu ta saab palli panna. See kukkus mulle täpselt jala peale," kirjeldas Vetkal väravaolukorda. "See on mul A-koondises esimene, nüüd on väravaarve avatud ja tuleb ainult juurde."

Paraku ülejäänud mäng Eestile rõõmu ei pakkunud ja Karl Jakob Hein pidi enda selja tagant korjama viis palli. Eesti on kaotanud viimased seitse ametlikku mängu väravate vahega 1:24, teisipäeval kohtutakse sõprusmängus Soomega, kes kaotas oma play-off'i kohtumises Walesile 1:4. "Nüüd on meil järgmine mäng Soomega, see võibki meie lootusekiir olla. Kui Soome läheme, oleks vaja seda võidurõõmu ka tunda," tõdes Vetkal.