Eesti koondis kohtub olulises EM-valikmängus Poola parimatega

Eesti ja Poola lähevad vastamisi 21. märtsil Varssavis ning selle mängu võitja läheb veel 26. märtsil võõrsil vastamisi Walesi ja Soome kohtumise võitjaga. Kahe järjestikuse võidu preemia on pääs suvel toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele.

"Meil on hetkel üks selge eesmärk ja selleks on tänavusele EM-ile pääsemine ja selle koosseisuga oleme selleks võimelised," sõnas peatreener. "Meid ootab ees kõva katsumus, aga maksimaalse pühendumuse ja keskendumisega on edasipääs käeulatuses."

Eesti kaitsjad peavad piirama poolakate kaptenit ning ründetähte Robert Lewandowskit, kellele pakuvad tuge veel poolkaitsjad Kamil Grosicki ning Piotr Zielinski. Postide vahel seisab Torino Juventuse väravavaht Wojciech Szczesny, kaitseliini tugevdavad Jan Bednarek ja Bartosz Bereszynski.

Eesti läbis eelmisel suvel Rahvuste liiga D-divisjoni täiseduga ning pääses selle abil EM-i play-off mängudele, sest piisavalt palju meeskondi A-divisjonist pääsesid otse finaalturniirile. Poola oli EM-ile mittekvalifitseerunud A-divisjoni meeskondade seas kõrgeima asetusega.

Poola koondise koosseis EM-valikmänguks Eestiga: