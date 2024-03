Ragnar Klavan: väga raske väljakutse, aga väga suur unistus

38-aastane Tallinna Kalevi mängija Klavan on pidanud A-koondise eest 129 kohtumist, kuid neist viimased jäävad kahe aasta tagusesse aega, kui palliti Küprosega Rahvuste liiga üleminekuturniiril.

"Sellest on palju aega mööda läinud, kui olin viimati koondises. Mul on hea meel selle üle, mis mäng meid ees ootab," sõnas Klavan ERR-ile. "Kindlasti väga raske väljakutse, aga see, mille nimel võidelda, on väga suur unistus nii minu kui kõikide teiste mängijate jaoks."

Mis võiks tänasel päeval olla Klavani roll? Kas lisamotivaator riietusruumis või ka tegija platsil? "Ma arvan, et mõlemat pidi on võimalus olemas. Kui see oleks üks võimalus, siis me ei oleks nii kaugele praegu jõudnud," vastas Klavan.

"Ma arvan, et järgmised päevad näitavad, mis on treenerite staff'i... mida ja keda nad soovivad seal väljakul näha. Kes nende arvates peaks olema. Sinna mina ei sekku."

Samuti kuulub koosseisu 39-aastane loov poolkaitsja Konstantin Vassiljev, kes pole alanud klubihooajal veel platsile saanud. Kuidas on tema seisund?

"Ongi küsimärk, aga iga päevaga läheb paremaks," ütles Vassiljev. "Põhimõtteliselt teed endast kõik, et olla valmis, kui treener näeb vajadust mind väljakule saata. Loodan, et õnnestub."

Vassiljev mängis koondises olulist rolli ka siis, kui Eesti 2011. aasta sügisel EM-valikturniiri play-off kohtumisi pidas. "Üldises plaanis rollid ei muutu, ma lihtsalt 13 aastat vanem inimene. Kahju, et nii pikk periood jäi vahele, kus meil sellist võimalust ei olnud," sõnas Vassiljev.