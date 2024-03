Vassiljev: valmistume väga raskeks mänguks

Eesti koondis otsustas mänguks valmistuda hoopis Austrias ning lendas Varssavisse kolmapäeva õhtul. Eestlased olid mängueelsel päeval sõnaahtrad ning ei tahtnud enda kavatsustest liigselt rääkida.

Peatreener Thomas Häberli avalikustas aga nii palju, et koondis keskendus Austrias kaitsemängule ja Konstantin Vassiljev lisas, et poolakad võivad enesekindlad olla, aga ka eestlastel on omajagu enesekindlust.

"Me valmistume väga raskeks mänguks, Poola on kodus favoriit oma publikuga. Mina ootan kindlasti, et nad tulevad suure hooga peale esimesest sekundist ja peame selleks lihtsalt valmis olema," ütles kapten Vassiljev.

Peatreener Häberli ütles, et koondis peab mängima vapralt. "Teadsime juba 2022. aasta märtsis, et kui kõik läheb nii nagu arvata, siis see mäng tuleb. Nüüd on päev veel jäänud ja tahame olla julged, tahame võidelda Eesti eest," sõnas Häberli.

Eesti ja Poola kohtuvad jalgpalli EM-i valiksarja sõelmängus neljapäeva õhtul ning samal ajal toimub kohtumine Walesi ja Soome vahel. Esimese mängu võitjad selgitavad EM-finaalturniirile pääseja 26. märtsil toimuvas finaalis, mida võõrustab Walesi ja Soome vahelise mängu võitja.

Eesti ja Poola sõelmäng algab neljapäeval kell 21.45, sündmuste käigule saab kaasa elada ka ERR-i spordiportaali otseblogis.