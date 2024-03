Poola jalgpallikoondis eestlasi ei alahinda: peame neid austama

Eesti ja Poola kohtuvad jalgpalli EM-i valiksarja sõelmängus neljapäeva õhtul ning samal ajal toimub kohtumine Walesi ja Soome vahel. Esimese mängu võitjad selgitavad EM-finaalturniirile pääseja 26. märtsil toimuvas finaalis, mida võõrustab Walesi ja Soome vahelise mängu võitja.

Poola koondise mängijad ja peatreener rõhutasid, et see on nende jaoks suur ja oluline mäng ning vähemalt sõnades küll Eestit ei alahinnata. Eestit peetakse tugeva kaitsega meeskonnaks, kes on võimeline rünnakul üllatama.

Ründetäht Robert Lewandowski ütles nädala alguses, et poolakad peavad kodupubliku ees enesekindlalt platsile minema. "Me ei saa lasta vastasetel hetkekski mõelda, et nad võiksid siin midagi korda saata. Austame neid ja teame, et sellised kohtumised on vahel keerulised. Aga kõik sõltub sellest, kui raskeks me ise selle endale teeme," ütles Barcelona ründetäht.

Poolkaitsja Kamil Grosicki ütles, et Eesti mäng on olnud luubi all juba esmaspäevast saati. "Teame, et saame vastast üllatada, aga meie mäng on sellest olulisem. Peame mängima meeskonnana heal tasemel, et neid võita," ütles ta.

"Teame, et Eesti on meeskond, keda peab austama ja kes suudab olukordi luua ning väravaid lüüa. Peame mängu kontrollima ja meie energia on heal tasemel, õhkkond on veelgi parem. Mängime ühtse perekonnana ja meil on vaid üks eesmärk - Euroopa meistrivõistluste finaalturniir," ütles Grosicki, kes kutsus vastasseisu Eestiga oma karjääri üheks olulisemaks mänguks.

Poola peatreener Michal Probierz on oma karjääri vältel juhendanud kolme Eesti mängijat: Sergei Pareikot, Sergei Zenjovi ning Konstantin Vassiljevit. "Räägime Vassiljeviga tihti. Helistame üksteisele ja mul on koos veedetud ajast vaid häid mälestusi. Ma austan teda inimesena ja on väga hea, et mul temaga hea suhe on," meenutas juhendaja Eesti kaptenit. "Mul on kõigi kolme vastu palju austust."

Eesti ja Poola sõelmäng algab neljapäeval kell 21.45, sündmuste käigule saab kaasa elada ka ERR-i spordiportaali otseblogis.