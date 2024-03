Tippspordist loobunud Meier: teen ikka igapäevaselt trenni

Meier teatas aasta alguses, et ühisrahastusest kokku pandud eelarve ei ole jätkusuutlik viis aastast aastasse võistelda. Kolmapäeval külastas ta saadet "R2 Päev" ning ütles, et teeb ikka igapäevaselt trenni ja ei soovi täielikult seda peatükki seljataha jätta.

"Ma otsin vastust sellele küsimusele. Lõpetasin, küll raske südamega see otsus tuli, aga ei ole õige teha tippsporti, kui ma hooaja alguses ei tea, kas ma selle hooaja lõpetan," sõnas trialisõitja. "Ma ei taha seda pauguga kinni lüüa, sest ma ikkagi teen igapäevaselt trenni ja see on elustiil. Ma tahan olla valmis misiganes hetkel tagasi ratta selga hüppama ja võistlustele minna. Aga praegune hetk ei soosi seda."

Meier teenis eelmisel aastal mototriali MM-sarjas kokkuvõttes üheksanda koha, kuid tal ei ole järgmise sammu tegemiseks võimalik piisavalt trenni teha.

"Teen ikkagi plaani ja sean eesmärgid ja tahan 120 protsenti selle sees olla, aga see ei anna seda tulemust, mida ma tahan. Mul on olnud toetajad ja kogukond, kes on aidanud mul neid sõite teha ja mingis osas ma tegin ise tööd, rahastasin sellega enda hooaega. Selleks, et siit edasi minna, üheksandast kohast liikuda [esiviite], pean rohkem trenni tegema ja ei saa olla kahes kohas korraga," selgitas Meier.

29-aastane motosportlane töötab nüüd kaskadöörina ja õpetab ka lapsi. "Praegu töötan välja oma [etteastet], mida siis tahan Eestis inimesetele näidata ja läbi selle ka trialit tutvustada. Tegelen noortega, teen praegu ka treeneripabereid. Olen aastaid juhendanud noori ja andnud teadmisi edasi, aga tahan ka selles ise parem olla. Saan noortega hästi läbi ja neile meeldib, kuidas ma õpetan. Ja on lahe näha, kui noorel lapsel silmad säravad ja sädemeid lendab, kui ta mootorrattaga sõidab ja midagi õpib," ütles Meier.