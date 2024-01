Keity Meier loobub rahapuudusel tippspordist

Mullu mototriali MM-sarja üheksanda kohaga lõpetanud Meieri sõnul on kõrgemal tasemel võistlemise lõpetamise põhjused materiaalsed, kuid ta jääb motospordi juurde.

"Eelmisel aastal sain suure osa oma eelarvest kokku läbi ühisrahastuse. Pean ütlema, et see oli suur üllatus, kuid kahjuks ei ole see jätkusuutlik viis aastast aastasse, kui on soov ehitada hooaeg professionaalselt üles. Kui tahta tõsiselt trenni teha ja sõita ning jõuda näiteks maailma arvestuses üheksandalt kohalt edasi maailma TOP5 hulka, eeldab see veel rohkem raha," vahendab tv3.ee Meieri sõnu.

"Juhendan noori nii palju kui mul aega on ja viin läbi tegevusi motospordi edendamiseks. Veebruaris sõidame treeninggrupiga Hispaaniasse. Mul tuleb sinna kaks gruppi ja annan enda teadmisi edasi," sõnas Meier edasiste plaanide kohta.