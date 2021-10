VIDEO | Eesti mootorrattur Keity Meier tegi maailmas ainulaadse hüppe

"Ma arvan, see oli meditatsiooni kõige kõrgem level, sest ma olin täiesti tühi. Ma arvan, et mu pulss oli 15. Fantastiline!" olid Meier esimesed kommentaarid pärast erakordset sooritust.

Tema sõnul tähendab see hüpe, et tuleb julgeda unistada. "Isegi, kui see unistus tundub sama kättesaamatu nagu see, et tulin siia kõrgele hüppama, siis need unistused täituvad. Julge katsetada, astu piiridest välja ja ela täie rinnaga," olid tema õpetussõnad.

Swissoteli kõrgus on 117 meetrit.