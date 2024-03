Rein Taaramäe alustas Kataloonia velotuuri

Schultzi järel sai teise koha sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ja kolmanda koha klubikaaslane Stephen Williams. Taaramäe lõpetas grupis, mis kaotas võitjale kümne minuti ja 49 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Kui finišini oli 500 meetrit, siis mu jalad juba karjusid, sest lõpuni oli veel nii palju minna. See tundus terve igavikuna. Nägin Pogacari tulemas nagu püssikuul. Ma ei uskunud sel hetkel, et võin teda edestada. Minu jaoks on see suur võit. Ma ei suuda tiimi piisavalt ära tänada. Ma armastan seda, mida me koos teeme," ütles 1,1-kilomeetrise soolorünnaku teinud Schultz finišis.

Teisipäeval on velotuuril kavas 186,5-kilomeetrine etapp finišiga Vallter 2000 otsas.