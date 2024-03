Supermängu teinud Laak krooniti Poola karikavõitjaks

Kertu Laak ja Bielsko-Biala naiskond said karikafinaalis raske 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:12) võidu Lodzi üle. Laak oli tavapäraselt oma naiskonna parim, tuues 27 punkti (+22). Eesti koondise diagonaalründaja koduklubi võitis tiitli 15-aastase vaheaja järel. Laak on ka liigahooajal tegutsenud suurepäraselt, olles võitnud viis MVP tiitlit ja aidates Bielsko-Biala põhiturniiril teiseks, vahendab Volley.ee.

Poole hooaja pealt Araabia Ühendemiraatide klubi Dubai Al-Wasliga liitunud Renee Teppan lõpetas sealse liigahooaja hõbedaselt. Viimases finaalmängus saadi Al Jaziralt 2:0 eduseisust 2:3 (25:13, 25:16, 22:25, 19:25, 12:15) kaotus ja jäädi seerias alla 0:2. Teppan panustas viimases kohtumises 15 punkti (+8).

Saksamaal alustasid veerandfinaale võidukalt Timo Tammemaa ja Robert Täht, kelle tööandja Berliini Recycling Volleys sai avamängus Karlsruhe üle 3:0 (25:13, 25:17, 25:20) võidu. Tammemaalt osalise mänguajaga viis punkti (+3), Täht ei mänginud. Kahe võiduni peetava seeria teine mäng toimub 20. märtsil.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas aitas Märt Tammearu Toursi meeskonna 3:0 (25:21, 25:18, 25:18) võidule St-Nazare'i üle, tuues 14 punkti (+8). Ardo Kreegi koduklubiks olev Arago de Sete pidi aga tunnistama Nantes Reze'i 3:1 (23:25, 25:16, 32:30, 25:16) paremust. Kreegilt kuus punkti (+2). Tabelis on Tours 48 punktiga neljas ja Sete 32 punktiga kümnes.

Prantsusmaa naiste meistriliigas aitas Kristiine Miilen Nancy Vandoeuvre'i 3:2 (25:23, 29:31, 19:25, 25:21, 15:10) võiduni Beziers' üle, tuues kolm punkti (+1). Tabelis on Nancy 52 silmaga kolmas, Carmel Varese tööandja RC Cannes hoiab 16 punktiga 11. positsiooni.

Tihe mängunädal oli Belgias mängivatel eestlastel, kus jätkuvad kuue parema meeskonna osalusel peetavad play-off'id. Kaks võitu sai Henri Treiali koduklubi Roeselare Knack. Esmalt oldi 3:1 (25:21, 25:16, 20:25, 25:21) paremad Menenist, Treial tõi kaheksa punkti (+6). Seejärel alistati 3:1 (18:25, 26:25, 25:14, 25:14) ka Waremme, Treialilt 11 silma (+11).

Renet Vanker ja Maaseiki Greenyard olid 3:0 (25:16, 25:20, 25:23) üle Menenist, Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti (+0). Omavahel läksid vastamisi Stefan Kaibaldi tööandja Leuveni Haasrlode ja Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lidemans ning 3:1 (25:18, 21:25, 25:21, 25:21) jäi peale Leuven. Kaibald kaasa ei teinud, Saaremaalt viis punkti (+0). Tabelis on Roeselare 15 punktiga esimene, Maaseik 14 punktiga teine, Leuven 10 punktiga kolmas ja Aalst samuti 10 punktiga neljas.

Bulgaarias aitas Melissa Varlõgina CSKA naiskonna 3:2 (21:25, 23:25, 26:24, 25:16, 15:13) võiduni Slavia vastu. Tabelis asub Varlõgina koduklubi 31 punktiga teisel kohal.

Bulgaaria meeste meistriliigas peeti kahe vooru mängud. Markkus Keel ja Cherno More meeskond said esmalt 3:2 (25:19, 17:25, 25:22, 18:25, 15:13) jagu Neftohimikust, Keel sai kirja täismängu ja panustas ka ühe punktiga (+1). Seejärel oldi 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:16) üle Rakovskist, Keel kaasa ei teinud. Markus Uuskari tööandja Dobrudzha pidi esmalt tunnistama Montana Volley 3:0 (25:17, 25:20, 25:13) paremust, Uuskarilt 10 silma (+6). Teises kohtumises oldi 3:1 (18:25, 25:18, 25:17, 25:18) üle Hebarist, eestlaselt 28 punkti (+24). Sellega sai läbi ka põhiturniir, kus Cherno More sai 32 punktiga kaheksanda koha ja Dobrudzha oli 21 punktiga üheksas.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubiks olev Santa Croce Kemas Lamipel kirja 2:3 (31:29, 25:12, 21:25, 19:25, 11:15) kaotuse Grottazzolinalt. Allik tõi 20 punkti (+1). Tabelis on eestlasest nurgaründaja tööandja 34 silmaga kaheksas.

Sten Perilluse tööandjaks olev MOK Mursa – Osijek sai Horvaatia meistriliigas lõppenud nädalal 3:0 (25:17, 25:12, 25:17) jagu Zadarist. Põhiturniiril sai Mursa – Osijek 50 punktiga teise koha.

Katari meistriliigas said Oliver Venno ja tema tööandja Al Rayyan 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) võidu Police SC vastu. Vennolt 22 punkti (+13). Tabelis ollakse 47 silmaga teised.

Šveitsis pidas kaks kohamängu (kohtadele 5.-7.) Valentin Kordase ja Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois. Esmalt saadi Jona meeskonna üle 3:1 (25:22, 19:25, 25:22, 25:19) võit, Kordas ei mänginud, Kurik tõi 12 punkti (+3). Teises kohtumises saadi aga Näfelsilt 0:3 (18:25, 15:25, 19:25) kaotus, Kurik panustas kaheksa silmaga (-5), Kordas kaasa ei teinud. Tabelis on Genf kolme punktiga teine.

Rumeenia meistriliigas sai Robert Viiberi tööandja Bukaresti Steaua kirja 3:0 (25:18, 25:12, 26:24) võidu Unirea Dej vastu, Viiber panustas lisaks sidemängija tööle ka kolm punkti (+0). Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona oli 3:0 (25:23, 25:17, 26:24) parem Constantast. Peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi koduklubi Zalau sai 3:0 (25:22, 25:15, 25:21) võidu Cluji üle. Tabelis on Brasov 53 punktiga kolmas, Steaua 39 silmaga kuues ja Zalau 30 silmaga kaheksas.

Veerandfinaalidega tehti algust Tšehhi meistriliigas. Silver Maar ja Libereci Dukla said Pribrami vastu avamängus 2:3 (14:25, 25:17, 20:25, 25:12, 11:15) kaotuse, Maari vastuvõtt oli 63%. Seejärel tuli tunnistada vastase 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) paremust, Maari vastuvõtt oli 82%. Seerias ollakse seega 0:2 kaotusseisus.