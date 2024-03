Värske karikavõitja Laak: sellises kohas, kus minusse on usku, on alati hea mängida

Veebruaris 26-aastaseks saanud Kertu Laak on Euroopa ühes tugevaimas võrkpalliliigas tegemas elu parimat hooaega. Silmapaistvale individuaalsele hooajale lisandus pühapäeval Poola karikavõit, kui finaalis alistas tema koduklubi Bielsko-Biala 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:12) Lodži. Laak tõi oma tiimi parimana koguni 27 punkti.

"Poolakate enda jaoks on see hästi-hästi suur asi. Minu jaoks loomulikult ka. Nii tugevas liigas karikavõitjaks tulla, see ei ole asi, mis juhtub iga päev. Poola liiga on tasemelt võib-olla isegi Euroopa kolmas-neljas, pigem kolmas. See on ka Euroopa mõistes väga-väga suur saavutus," sõnas Laak ERR-ile.

Poola liiga jätkub play-off'idega, kuhu Bielsko-Biala jõudis põhiturniiril teise naiskonnana. Kertu Laak on näitamas karjääri parimat mängu, tänavu on ta liigas võitnud juba viis mängu parima mängija auhinda.

"Arvestades, millest ma olen läbi käinud ja vahepeal mõtlesin, kas tahan üldse võrkpalli edasi mängida, siis praegu on see hoog, mis on sees, imeline. Mind tõesti usaldatakse siin ja sellises kohas, kus minusse on usku, on alati hea mängida. Neid kohti ei leia tihti. Selline liidriroll on sobinud mulle hästi ja ma naudin kindlasti seda kõrget taset," lisas Laak.

Poola võrkpalliliiga play-off'id algavad juba sel nädalal.