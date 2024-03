Võro: sain kinnistada, et olen suurvõistluste sportlane

Nädalavahetusel Glasgow's toimunud kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlustel Eesti rekordit parandanud ja 22. koha teeninud sprinter Õilme Võro ütles ERR-ile, et suurepärane tulemus tõestas talle, et ta on suurvõistluste jaoks loodud.

Veebruari keskel Lasnamäel 60 meetri jooksu rahvusrekordi 7,28 peale nihutanud Võro sai sisekergejõustiku MM-il eeljooksudes hakkama oma alu parima jooksuga ning pääses ajaga 7,24 poolfinaalidesse. Poolfinaalis sai Võro kirja aja 7,31, mis andis talle kokkuvõttes 22. koha.

"[Eesti meistrivõistlused] andsid nii palju lootust, et väga palju on sees ja mul oli megahea meel, et sain võimaluse end realiseerida. See kõik oli ootuspärane aga samas emotsionaalne, kui see päriselt juhtus," ütles sprinter Tallinnase naastes ERR-ile.

"Sain kinnistada seda, et olen suurvõistluste sportlane. Ma ei löö verest välja ja pigem ammutan sealt energiat. Suurvõistlused on koht, kus tulemus ära teha. Ma tõestasin endale seda ja arvan, et eneseusku tuli kõvasti juurde," lisas Võro.

Ta ütles, et eeljooksude ja poolfinaali vaheline aeg oli emotsionaalne ning järgmine kord tasuks energiat rohkem varuda. "Aga emotsioonid võtsid võimust ja ma tundsin, et samas on lahe seda nautida ka. Ei taha neid emotsioone ka liigselt alla suruda," sõnas sprinter. "Usun, et see on selles mõttes õpetlik, et kui on teine kord sama situatsioon, siis olen seda juba kogenud. Nii palju energiat ei võta."

Suureks toeks oli ka oma MM-debüüdi teinud tõkkejooksja Diana Suumann, kes jõudis samuti poolfinaali ning lõpetas MM-i Võroga sarnaselt 22. kohaga. "See oli üks paremaid võistlusi, meil oli Dianaga nii tore - me toetame üksteist ja olime täpselt samal lainel," ütles Võro. "Tema on kindlasti emotsionaalselt väga suur tugi ja aitas rahulikku meelt hoida ja loodan, et mina samamoodi mõjusin temale ka."

Võro õnnitles ka pronksmedali võitnud Johannes Ermi, aga ütles, et ei saanud haiguse tõttu tähistama minna. Tänavune aasta on aga võistlusterohke ning loodetavasti kehv tervis pikalt segama ei jää. "Algselt pidin kohe treenima hakkama, aga nüüd on tõbi kallal. Vaatame, kauaks mind sundpuhkusele saadetakse. Aga igal juhul tuleb esimesel võimalusel naelad jalga panna ja edasi treenida," ütles Võro.