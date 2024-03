Tammemaa ja Täht tulid Saksamaa karikavõitjateks

Berliini klubi alistas karikavõistluste finaalis 3:0 (25:13, 25:18, 25:23) tulemusega Herrsching Volley ja teenis klubi ajaloo seitsmenda karikavõidu. Võitjate parimana tõi Marek Šotola 17 punkti. Tammemaa panustas 12 punktiga, Täht mänguaega ei teeninud.

Pealinnaklubi tuli karikavõitjaks teist aastat järjest. "Mul on väga hea meel, et suutsime sellise etteaste teha ja karika taas võita. Kuna enamik meist tuli mullu karikavõitjaks, siis teadsime, mis meid ees ootab. Herrsching lihtsalt ei saanud hakkama meie survega. Eelmisel aastal panime korraliku peo püsti, nii et loodetavasti tähistame tänavu samamoodi," lausus finaalturniiri parimaks mängijaks nimetatud Johannes Tille finaali järel.

Naiste karikavõistluste finaali võitis Stuttgart, kes sai 3:0 (25:14, 25:19, 25:15) jagu Potsdamist.